Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 16 noiembrie 2024. Câștig de 556 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 5-a. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.57 la MaxBet și așteptăm un profit generos.

Meciul Germania – Bosnia-Herţegovina, cotă de 2.39

După un deceniu de la câștigarea Cupei Mondiale din Brazilia, Germania caută să atingă din nou cele mai mari performanțe cu o nouă generație. Nemții sunt neînvinși pentru moment în Liga Națiunilor, acolo unde ocupă un confortabil loc 1, cu 10 puncte, în grupa 3 a Ligii A.

ADVERTISEMENT

De partea opusă, Bosnia-Herţegovina nu a avut noroc în actuala ediție din Liga Națiunilor. Chiar dacă bosniacii sunt caracterizați de un spirit luptător, adversari precum Ungaria, Olanda și Germania s-au dovedit mult prea puternici, astfel că ocupă ultimul loc, cu doar un singur punct.

Germania, în calitate de gazdă și cu situația aproape rezolvată, poate lăsa „turația” mai jos, iar Bosnia poate oferi o lovitură prin experimentatul și de clasă mondială atacant Edin Dzeko. În aceste condiții, am ales pronosticul ”ambele marchează DA”, care la MaxBet are o cotă de 2.39.

ADVERTISEMENT

Meciul Olanda – Ungaria, cotă de 2.33

Olanda are și ea un cuvânt de spus după ultimele turnee, iar în actuala ediție de Liga Națiunilor nu și-a arătat cu adevărat dorința de

Ungaria propune de câțiva ani un fotbal încântător, reușind chiar să producă surprize la nivelul rezultatelor. La egalitate de puncte cu Olanda înainte de meciul direct (5 puncte), maghiarii reprezintă un adversar demn de luat în considerare.

ADVERTISEMENT

Având în vedere statisticile din clasamentul grupei, unde singura diferență o face golaverajul Olandei (+2 față de -3 al Ungariei), cele două echipe vor încerca să se anihileze reciproc. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total cornere sub 8.5”, care la MaxBet are o cotă de 2.33.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.39 pentru pronosticul pronosticul ”ambele marchează DA” în meciul Germania – Bosnia-Herţegovina și o cotă de 2.33 pentru pronosticul ”total cornere sub 8.5” la Olanda- Ungaria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.57. Numai bună pentru un câștig de 556 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.