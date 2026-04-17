Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 aprilie 2026. Câștig de 362 de lei cu meciuri din Premier League

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 362 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal interesante Premier League.
17.04.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 18 aprilie 2026 Castig de 362 de lei cu meciuri din Premier League
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 aprilie 2026 se concentrează pe două meciuri tari din Premier League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
După duelurile tari din competițiile europene, campionatele de top revin la programul obișnuit și propun la rândul lor alte partide spectaculoase. Sezonul se apropie de final, punctele devin din ce în ce mai importante pentru fiecare club, iar noi, alături de cei de la NetBet, am pregătit un bilet interesant pentru ziua de sâmbătă, 18 aprilie.

Cotă de 2.55 la victoria lui Tottenham cu Brighton

Sezonul lui Tottenham este unul teribil, echipa londoneză luptându-se acum pentru evitarea unei retrogradări mai mult decât rușinoase. Spurs a schimbat antrenorul, înlocuindu-l pe Igor Tudor cu De Zerbi, însă primul meci al italianului a însemnat un eșec cu 0-1 în fața celor de la Sunderland în etapa cu numărul 32.

Chiar dacă Brighton stă mai bine în clasament, Spurs este obligată să câștige pentru a trece, măcar temporar, pe primul loc care o poate salva, locul 17, ocupat de West Ham. Pentru a-și motiva echipa, De Zerbi a recurs chiar la un gest surprinzător: a oferit jucătorilor o masă într-un restaurant luxos din Londra. În acest context, ne așteptăm ca Tottenham să reușească o victorie și vom miza pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 2.55 la NetBet.

Cotă de 1.42 pentru goluri în Chelsea – Manchester United

Trecem la un duel între două mari rivale aflate în partea superioară a clasamentului și care luptă pentru calificarea în sezonul viitor de cupe europene. Gazdele vin după un necruțător 0-3, pe teren propriu, în fața lui Manchester City.

De partea cealaltă, „Diavolii Roșii” a cedat și ea, tot acasă, cu 1-2 în fața celor de la Leeds. Ambele formații vor să repare insuccesele din runda precedentă, astfel că ne așteptăm la un meci extrem de disputat. Vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.42 la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 18 aprilie, avem de la NetBet o cotă de 2.55 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Tottenham – Brighton și o cotă de 1.42 pentru „ambele echipe marchează: Da” la partida Chelsea – Manchester United. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3.62, ideală pentru un câștig de 362 de lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

