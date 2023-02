Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 februarie 2023. Câștig de 682 lei cu meciuri din Premier League și Serie A

Weekendul a revenit în forță cu o mulțime de partide spectaculoase din toate campionatele tari ale Europei. Am avut la îndemână numeroase soluții pentru biletul zilei la pariuri, însă am decis să ne oprim asupra a două meciuri din Premier League și Serie A. Am construit o cotă totală de 6,82 la Get’s Bet, iar un bilet verde ne va aduce în buzunare 682 de lei dacă vom miza 100 de lei.

Nottingham – Manchester City ne ajută cu o cotă de 3,10 pe biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 februarie 2023

Manchester City a revenit pe locul care îi convine cel mai mult după în meciul restanță din etapa a 12-a. Formația antrenată de Pep Guardiola o înfruntă pe Nottingham, sâmbătă, 18 februarie, de la ora 17:00. „Cetățenii” au nevoie de victorie pentru a-și menține poziția față de „tunari”, care au un meci în minus.

Aflată din cauza unei posibile nerespectări a fair-play-ului financiar, Manchester City își vede de treabă în campionat, revenind pe primul loc. Fără probleme de lot, echipa lui Pep Guardiola se deplasează pe City Ground pentru duelul cu Nottingham în etapa 24 din Premier League.

În ultimul duel direct, Manchester City a învins-o spectaculos, scor 6-0 pe Nottingham care ocupă locul 14, cu 24 de puncte în 22 de partide. Tot pe o partidă cu multe goluri mizăm și noi, ținând cont de absențele numeroase din lotul lui Nottingham, astfel am ales varianta „rezultat și total goluri: 2 și peste 3,5” care are la Get’s Bet o cotă de 3,10, foarte ofertantă.

Monza – AC Milan pune la bătaie o cotă de 2,20 pe biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 februarie 2023

AC Milan caută a treia victorie consecutivă în fața celor de la Monza, sâmbătă, 18 februarie 2023, cu începere de la ora 19:00. Echipa antrenată de Stefano Pioli vine cu moralul ridicat după victoria din Liga Campionilor cu Tottenham, scor 1-0.

„Rossonerii” au avut o lună ianuarie de coșmar, înregistrând o singură victorie în șase partide, însă a trecut peste perioada mai slabă. Aflată pe locul 5 în Serie A, cu o victorie, AC Milan poate face un salt impresionant până pe locul 3, la egalitate cu Inter pe locul secund. În meciul tur, AC Milan s-a impus categoric, scor 4-1.

De cealaltă parte, Monza traversează, de asemenea, o perioadă bună, cu două victorii și două egaluri în ultimele patru partide. Echipa nou-promovată se află pe locul 10 în Serie A, cu 29 de puncte în 22 de partide. În ultimele trei meciuri oficiale de pe teren propriu, Monza a remizat cu Inter, Sassuolo și Sampdoria. Vom miza pe varianta „2 solist” care are o cotă de 2,20 la Get’s Bet, foarte tentantă.

Posibil câștig de 682 de lei cu biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 februarie 2023

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 3,10 pentru pronosticul „rezultat final și total goluri: 2 și peste 3,5” la meciul Nottingham – Manchester City și o cotă de 2,20 pentru „2 solist” la partida Monza – AC Milan, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,82. Numai bună pentru un câștig de 682 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.