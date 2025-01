Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 ianuarie 2025. Câștig de 559 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Italiei, adevărate derby-uri pentru locurile fruntașe. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.59 la Favbet și așteptăm un profit semnificativ cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 ianuarie 2025.

Cotă de 2.40 de la Arsenal – Aston Villa pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 ianuarie 2025

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Arsenal Londra – Aston Villa, din etapa a 22-a din Premier League, care începe la ora 19:30. Pe Emirates este un duel pasionant între două echipe cu pretenții mari.

ADVERTISEMENT

”Tunarii” au moral extraordinar după și nu concep altceva decât victoria în partida cu trupa lui Unai Emery pentru a se menține în plasa liderului Liverpool.

Villa este și ea pe un trend ascendent în 2025 și are ca obiectiv revenirea cât mai repede în Top 4. În aceste condiții, am ales pronosticul ”x la pauză”, pentru că și cota de 2.40 oferită de Favbet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Victoria Atalantei aduce o cotă de 2.33

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Atalanta Bergamo – Napoli, din runda a 21-a din Serie A, programată de la ora 21:45. Două formații aflate pe podium care visează cu ochii deschiși la ”scudetto”.

Napoletanii sunt din nou în luptă odată cu venirea lui Antonio Conte și fanii sunt îndreptățiți să spere la un nou miracol, dar vor trebui să treacă peste .

ADVERTISEMENT

Gazdele nu mai reprezintă de mult o surpriză în Italia, însă au avut un start de an modest. Trupa lui Gian Piero Gasperini are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursă. La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist”, care are la Favbet o cotă de 2.33.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 559 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 2.40 pentru pronosticul ”x la pauză” în meciul Arsenal Londra – Aston Villa și o cotă de 2.33 pentru ”1 solist” la Atalanta Bergamo – Napoli, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.59. Numai bună pentru un câștig de 559 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.