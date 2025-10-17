Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 octombrie 2025. Câștig de 349 de lei cu fotbal din Spania

Campionatele tari revin după preliminariile Cupei Mondiale, iar sâmbătă vom avea parte de mai multe jocuri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,49 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 octombrie 2025.

Cotă de 1.86 la Sevilla – Mallorca pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 octombrie 2025

De la ora 21:30, Sevilla va primi vizita clubului Mallorca în etapa a 9-a din La Liga. , pe când oaspeții au o formă neobișnuit de slabă, doar 5 puncte și se află pe ultimul loc în clasament.

Nu avem cum să nu mizăm pe forma de moment, Sevilla arătând că este o echipă care se poate la un loc de cupă europeană. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „1 solist”, care la DON.ro are cota 1.86.

Cotă de 1.86 la Atletico Madrid – Osasuna

Ziua de sâmbătă este încheiată de meciul . Trupa lui Simeone ocupă locul 5, cu 13 de puncte, și are nevoie de un succes în acest meci pentru a se apropia de podium.

Evident, Alaves pornește cu a doua șansă în disputa contra lui Atletico Madrid, însă istoria recentă ne arată că orice se poate întâmpla. La acest meci vom miza pe varianta „Total goluri: peste 2,5”, care are la DON.ro cota 1.86.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1.86 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Sevilla – Mallorca și o cotă de 1.86 pentru „Total goluri: peste 2,5” la Atletico Madrid – Osasuna, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.49. Numai bună pentru un câștig de 349 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.