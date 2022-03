Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 19 martie 2022. Meciurile din Italia și Germania ne aduc un câștig de peste 350 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din Italia și Germania în care două dintre pretendentele la coroana supremă primesc vizita unor formații de mijlocul clasamentului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,61 la şi aşteptăm un profit deosebit.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Napoli – Udinese, din etapa a 30-a din Serie A, care va începe la ora 16:00. Napoletanii sunt la trei lungimi în urma liderului AC Milan și nu își permit pași greșiți.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Bayern Munchen – Union Berlin, din runda a 27-a din Bundesliga, care are startul la ora 19:30. Bavarezii au pierdut puncte importante în ultima perioadă și Borussia Dortmund s-a apropiat amenințător.

Cotă de 1,96 de la Napoli – Udinese pentru biletul zilei

Trupa lui Luciano Spalletti are un parcurs foarte bun în acest sezon și este singura care are puterea de a se implica în lupta la titlu dintre cele două mari forțe din Milano. De aceea, Napoli nu are voie să mai cedeze puncte ușor.

Sezonul bun reușit de formația din sudul Italiei a atras atenția investitorilor, iar clubul ar putea ajunge pe mâna unor proprietari de renume. Firma de investiții americană Sixth Street este tot mai interesată, iar actualul patron, Aurelio De Laurentiis, : minim 700 de milioane de euro.

Napoli este echipa cu cea mai bună defensivă din Serie A, dar Udinese este o specialistă a remizelor și ar putea să le pună bețe în roate gazdelor. Pentru această partidă am ales pronosticul ”PSF X”, pentru că și cota de 1,96 oferită de este foarte tentantă.

Golurile de la Bayern – Union Berlin aduc o cotă de 1,84

Colosul Germaniei și-a pierdut din turație în ultimele două etape, înregistrând remize neașteptate cu Bayer Leverkusen și Hoffenheim, astfel că Borussia Dortmund s-a apropiat la 4 puncte și un nou pas greșit ar putea să încingă lupta la titlu.

Toate speranțele bavarezilor stau în forma excepțională a lui Robert Lewandowski, cel căruia i se pregătește o în condițiile în care mai multe cluburi de top și-au exprimat dorința de a-l transfera.

Bayern este o adevărată mașină de fotbal, având cel mai bun atac din Bundesliga, iar semieșecurile din campionat se pot pune pe seama faptului că s-a concentrat mai mult pe Champions League. La acest meci vom miza pe varianta ”peste 3,5 goluri”, care are la o cotă de 1,84.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 361 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la o cotă de 1,96 pentru pronosticul ”PSF X” în meciul Napoli – Udinese și o cotă de 1,84 pentru ”peste 3,5 goluri” la Bayern Munchen – Union Berlin, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,61. Numai bună pentru un câștig de 361 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.