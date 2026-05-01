Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 2 mai 2026. Câștig de 362 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 2 mai 2026, poate aduce un câștig de 362 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante din Premier League și La Liga
01.05.2026 | 22:30
Biletul zilei de sâmbătă este realizat pe baza a două meciuri din La Liga și Premier League. Foto: hepta.ro
După zilele de cupe europene, sâmbătă revenim la cele mai tari campionate ale Europei și vom paria pe meciuri din Premier League și La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.62 la NetBet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 2 mai 2026.

Cotă de 1.67 de la Osasuna – Barcelona pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 2 mai 2026

FC Barcelona este aproape de un nou titlu în La Liga, după ce Real Madrid nu a reușit să țină pasul și a pierdut puncte cu echipele mici. Ironia sorții ar putea face ca echipa antrenată de Hansi Flick să fie încoronată campioană chiar la finalul derby-ului cu „los blancos”.

Chiar dacă au destule accidentări, suntem de părere că formația catalană va da totul pentru a câștiga această partidă și pentru a nu mai avea emoții împotriva marilor rivali, tocmai de aceea vom miza pe selecția „2 solist”, cu o cotă foarte bună, de 1.67, oferită de NetBet.

Cota de 2.17 de la Wolves – Sunderland completează biletul zilei de sâmbătă

În continuarea biletului de sâmbătă ne vom uita la unul dintre cele patru meciuri care se vor juca în Premier League. Wolves – Sunderland este o partidă destul de interesantă, chiar dacă gazdele sunt una dintre echipele care deja își cunosc soarta de la finalul sezonului.

Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Digi24.ro
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

Wolverhampton va evolua în Championship din stagiunea viitoare, în timp ce Sunderland, cu 46 de puncte, nu mai are nicio emoție. Totuși, în cazul unei serii bune pe final, „pisicile negre” ar avea șanse reale la cupele europene. După o serie de două înfrângeri consecutive, una chiar usturătoare împotriva lui Nottingham Forest, mizăm pe o victorie a lui Sunderland: „2 solist” pentru o cotă de 2.17 oferită de NetBet.

”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea...
Digisport.ro
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.67 pentru pronosticul „2 solist” la Osasuna – Barcelona și o cotă de 2.17 pentru „2 solist” în meciul Wolves – Sunderland, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.62, numai bună pentru un câștig de 362 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 mai 2026. Câștig de 288 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 mai 2026. Câștig de 288 de lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 30 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 4,09 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 30 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 4,09 de la Superbet cu meciuri din etapa 7 de play-off
Biletul zilei la pariuri, joi, 30 aprilie 2026. Câștig de 400 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 30 aprilie 2026. Câștig de 400 de lei cu fotbal
