Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 2 noiembrie 2024. Câștig de 420 lei cu fotbal

Weekendul care bate la ușă programează meciuri foarte interesante și ofertante în materie de pariuri. Pentru biletul zilei de sâmbătă am ales două partide foarte tari din SuperLiga și Serie A. Am construit o cotă totală de 5,20 la Superbet și un potențial câștig va fi de 420 de lei, dacă vom plasa miza de 100 de lei.

Dinamo – UTA Arad ne rezervă o cotă de 2,00 pe biletul zilei la pariuri

Dinamo o înfruntă pe UTA Arad, sâmbătă, 2 noiembrie, ora 21:00, în etapa a 15-a din SuperLiga. și va fi condus de la centru de către arbitrul George Găman. Cu o victorie, UTA o va egala la puncte în clasament chiar pe Dinamo.

Formația antrenată de Zeljko Kopic ocupă locul 4 în clasament, cu 21 de puncte după 14 meciuri. Parcursul bun al „câinilor” a fost zguduit de cele în campionat (0-2) și Cupa României (0-4).

De cealaltă parte, UTA Arad se află pe poziția a 9-a în ierarhie, cu 18 de puncte după 14 meciuri. Echipa lui Mircea Rednic are o singură înfrângere în ultimele 7 meciuri și are moralul ridicat. Vom alege varianta „1 solist”, care are la Superbet o cotă de 2,00.

Monza – AC Milan sare în ajutor cu o cotă de 2,60

Monza – AC Milan este unul dintre meciurile interesante ale etapei a 11-a din Serie A. Confruntarea are loc sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 21:45, pe Brianteo din Monza. Oaspeții au numeroase probleme de lot.

Abraham, Bennacer, Florenzi, Gabbia și Jovic sunt indisponibili, în timp ce Calabria este incert. „Diavolii” ocupă locul 8 în clasament, cu 14 puncte după 8 meciuri. La polul opus, Monza se află pe poziția a 17-a, cu doar 8 puncte în 10 meciuri.

În schimb, Monza a câștigat ultimul duel direct de pe teren propriu, scor 4-2 pe 18 februarie. De cealaltă parte, AC Milan s-a impus în ultimul meci direct, scor 3-1 pe San Siro din Milano. Vom alege varianta „Pauză/Final: 2/2”, care are la Superbet o cotă de 2,60.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 2 noiembrie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 420 lei

Astfel, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,00 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Dinamo – UTA Arad și o cotă de 2,60 pentru „Pauză/Final: 2/2” la Monza – AC Milan, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,20. Numai bună pentru un câștig de 420 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.