Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 20 august 2022. Mizăm pe două partide din Portugalia și Spania pentru un câștig de 415 de lei

Ne întoarcem la cele mai importante campionate de pe ”Bătrânul continent” după ce am avut parte de zile și provocări memorabile în cupele europene. Sâmbătă, 20 august 2022, o serie de meciuri extrem de atractive ne așteaptă să le încercăm, să le studiem și, de ce nu, să pariem pe cele care ne pot aduce venituri în plus pentru acest weekend. Noi ne-am oprit la două partide din ligile Portugaliei și Spaniei Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,15 la

Ce meciuri au prins biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 august 2022

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 20 august 2022, cu duelul dintre FC Porto și Sporting Lisabona. Sunt echipele ce au încheiat precedentul sezon pe primele două poziții și, să recunoaștem, era aproape imposibil să trecem cu vederea acest duel. Este unul din ”clasicele” întrecerii din Portugalia, un duel care și-a derulat deja 73 de episoade și de la care așteptăm spectacol, dar nu ne vom lăsa duși de val.

Pentru a doua propunere mergem în La Liga pentru una dintre cele mai interesante înfruntări, Celta Vigo – Real Madrid. În acest caz aproape că am fi tentați să spunem că orice rezultat este posibil, dar vă lăsăm pe voi să riscați mai mult decât o vom face noi. Evident că la acest joc vom miza pe goluri, pentru că de-a lungul anilor întâlnirile dintre cele două oponente au fost spectaculoase și cu multe reușite.

Cotă de 2,21 pe biletul zilei în disputa Porto – Sporting Lisabona

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 20 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre FC Porto și Sporting Lisabona. În acest caz chiar nu a trebuit să căutăm prea mult motive să alegem această partidă. Sunt două dintre cele mai titrate cluburi de fotbal nu doar din Portugalia, ci și din Europa, cu vitrine doldora de trofee din care nu lipsesc cele intercluburi.

Programat poate un pic prea devreme, duelul dintre Porto și Sporting este la fel de atractiv oricând s-ar disputa. Gazdele, campionii în exercițiu ai Portugaliei, au început perfect și actuala stagiune cu două victorii în tot atâtea meciuri disputate și, evident, vor să-și păstreze invincibilitatea în fața celui de al doilea club important din orașul rival Lisabona.

În plus, Porto a adunat nu mai puțin de 17 victorii, o remiză și doar două înfrângeri în ultimele 20 de partide disputate, în toate competițiile. Am inclus aici și amicalele din această vară. Sporting nu se poate lăuda cu rezultate similare, în același interval de timp, dar a avut totuși evoluții apreciate, și în campionat, și în Cupă, și în meciurile test de peste vară.

Este, însă, unul dintre acele meciuri de la care așteptăm multe, dar nu trebuie să exagerăm. Se pot înscrie multe goluri, cum la fel de bine tabela poate rămâne imaculată până la finalul duelului. Vom merge în acest caz pe varianta în care ambele oponente vor puncta, dar fără să dărâme mituri: ”ambele echipe marchează și sub 4,5 goluri”, care are la o cotă de 2,21.

Celta Vigo – Real Madrid ne aduce o cotă de 1,88 la biletul zilei

Mergem în Spania pentru ultima propunere, la duelul dintre Celta Vigo și Real Madrid. Am ales acest meci pentru că ne așteptăm să vedem o partidă deschisă, chiar cu multe reușite. Cum spuneam deja, este un meci deschis oricărui rezultat, dar noi vom acorda o șansă în plus oaspeților. Sunt până la urmă campionii en titre și deținătorii Ligii Campionilor și a Supercupei Europei.

Ne-am obișnuit pe de altă parte să vedem partide foarte atractive și deschise la Vigo, iar un duel cu Real Madrid are toate argumentele să se încadreze în așteptările noastre de a savura multe reușite. Și în precedentele întâlniri dintre cele două, pe terenul Celtei, au fost spectaculoase cu multe, foarte multe goluri. Cam așa vedem și duelul de sâmbătă, programat aproape de miezul nopții.

Celta Vigo nu are ce pierde, nu ne mai amintim nici când a învins-o ultima oară pe Real Madrid, acasă, deci ar trebui să încercați pontul pe care noi vi-l propunem, pentru că are șanse reale de a se întâmpla. Vom merge cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce vom vedea pe micile ecrane: ”se marchează peste 1,5 goluri în prima repriză”, care are o cotă de 1,88 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 415 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 20 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,21 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează și sub 4,5 goluri” în duelul dintre FC Porto și Sporting Lisabona și o cotă de 1,88 pentru ”se marchează peste 1,5 goluri în prima repriză”, în disputa dintre Celta Vigo și Real Madrid, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 415 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.