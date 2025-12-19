Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 20 decembrie 2025. Câștig de 829 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Spaniei și Angliei, în care cuvântul de ordine este echilibrul. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8.29 la NetBet și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 decembrie 2025.

Cotă de 3.20 de la Oviedo – Celta Vigo pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 decembrie 2025

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Real Oviedo – Celta Vigo, din etapa a 17-a din La Liga, programat de la ora 15:00. Este un duel între doi portari români, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu.

Gazdele sunt într-o situație dramatică în clasament, iar conducerea clubului a decis . Pentru Moldovan este o veste bună, deoarece noul tehnician ar putea să mizeze pe serviciile sale.

Celta în schimb este undeva în prima parte a ierarhiei și țintește locurile de cupe europene, iar pentru asta nici nu concepe să nu câștige pe terenul nou promovatei. În aceste condiții, am ales pronosticul ”marcator: Ferran Jutgla”, pentru că și cota de 3.20 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Golurile de la Tottenham – Liverpool aduc o cotă de 2.59

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Tottenham Hotspur – Liverpool, din runda a 17-a din Premier League, care va avea loc de la ora 19:30. Ambele combatante se află în suferință și caută să-și revină înaintea sărbătorilor.

Londonezii au din nou infirmeria plină, iar tensiunile sunt la cote înalte din cauza rezultatelor modeste. Însă, un succes în fața ”cormoranilor” ar mai liniști lucrurile la echipa lui Radu Drăgușin.

De partea cealaltă, Liverpool dă semne de revenire fiind neînvinsă în ultimele 5 jocuri, dar dă o stare apăsătoare. La acest meci vom miza pe varianta ”peste 3.5 goluri”, care are la NetBbet o cotă de 2.59.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 829 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3.20 pentru pronosticul ”marcator: Ferran Jutgla” în meciul Real Oviedo – Celta Vigo și o cotă de 2.59 pentru ”peste 3.5 goluri” la Tottenham Hotspur – Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8.29. Numai bună pentru un câștig de 829 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.