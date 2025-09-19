Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 20 septembrie 2025. Câștig de 445 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 445 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League
Ciprian Păvăleanu
19.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 20 septembrie 2025 Castig de 445 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: hepta.ro

Deși prima etapă de Champions League a luat sfârșit, fotbalul de top continuă! Sâmbătă va începe o nouă etapă de Premier League, iar noi vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,45 la Superbet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 septembrie 2025.

Cotă de 2,50 de la Manchester United – Chelsea pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 septembrie 2025

Manchester United și Chelsea se întâlnesc în etapa a 5-a din Premier League, iar cele două echipe promit spectacol. Deși „diavolii roșii” trec printr-o perioadă foarte slabă, istoria clubului încă provoacă interes la cote maxime pentru meciurile de pe Old Trafford.

Chelsea vine după două meciuri fără victorie, în Premier League și Champions League, iar elevii lui Enzo Maresca se văd obligați să obțină cele trei puncte, în condițiile în care Liverpool a pus deja 4 puncte avans după primele patru etape.

Pentru această partidă, vom alege să mizăm pe selecția „2 solist”, deoarece Chelsea a arătat momente foarte bune de joc în acest debut de sezon. Cota oferită de Superbet pentru acest pariu este de 2,50.

Cota de 1,78 de la Liverpool – Everton completează biletul zilei de sâmbătă

Derby-ul orașului Liverpool va avea loc tot în ziua de sâmbătă, fiind chiar meciul ce va da startul etapei cu numărul 5. „Caramelele” vin pe Anfield pentru a disputa un duel cu o mare istorie în fotbalul englez.

Liverpool nu a pierdut niciun punct până în acest moment, însă nici Everton nu are un început slab de campionat. Cu un Jack Grealish într-o formă mare, pariem că echipa lui David Moyes va reuși să înscrie. Tocmai de aceea vom paria pe un „GG – Ambele echipe marchează” pentru care Superbet oferă o cotă de 1,78.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,50 pentru pronosticul „2 solist” la Manchester United – Chelsea și o cotă de 1,78 pentru „GG” la meciul Liverpool – Everton, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4,45, numai bună pentru un câștig de 445 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

