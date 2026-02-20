Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 21 februarie 2026. Câștig de 402 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Italiei, în care evoluează echipe cu pretenții. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.02 la NetBet și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 21 februarie 2026.

Victoria lui Brentford aduce o cotă de 2.01 pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 21 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Brentford – Brighton, din etapa a 27-a din Premier League, programat de la ora 17:00. Este un duel între două echipe care s-au obișnuit să se situeze undeva la mijlocul clasamentului.

ADVERTISEMENT

Gazdele au un sezon mult peste așteptări, în ciuda faptului că și-au vândut în vară cele mai importante piese, și se află în bătălia pentru cupele europene. Încrederea este la cote maxime, mai ales după ce .

De partea cealaltă, Brighton nu traversează cea mai bună perioadă, ajungând la șase partide fără victorie. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist”, pentru că și cota de 2.01 oferită de NetBet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.00 de la Lecce – Inter Milano

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Lecce – Inter Milano, din runda a 26-a din Serie A, care va avea loc de la ora 19:00. Oaspeții pornesc din postura de favoriți, însă condițiile nu sunt deloc favorabile.

ADVERTISEMENT

Cu un avans de șapte puncte avans în fruntea clasamentului, Cristi Chivu își permite să facă anumite schimbări în echipa de start, cu gândul la returul cu Bodo/Glimt din Champions League. Însă, cea mai mare problemă a tehnicianului român este că .

Chiar și în aceste condiții, ”nerazzurri” nu ar trebui să se împiedice de o formație aflată în lupta la retrogradare, mai ales că au opt victorii consecutive în deplasare în campionat, dintre care șase fără gol primit. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist și nu marchează ambele echipe”, care are la NetBet o cotă de 2.00.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 402 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.01 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Brentford – Brighton și o cotă de 2.00 pentru ”2 solist și nu marchează ambele echipe” la Lecce – Inter Milano, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.02. Numai bună pentru un câștig de 402 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.