Avem parte de un weekend plin, cu meciuri tari în cele mai bune campionate din Europa. Sâmbătă, iubitorii fotbalului vor putea urmări sportul preferat de la prânz până la orele nopții. Noi, cu ajutorul celor de la NetBet, am ales două partide pe care le-am analizat pentru biletul zilei.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 21 martie 2026. Câștig de 217 de lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este unul din . AC Milan, contracandidata Interului, primește vizita celor de la Torino. Meciul are o miză importantă. În cazul în care rossonerii nu ar reuși să ia cele 3 puncte, titlul nu ar mai părea un obiectiv realist, întrucât formația lui Chivu ar lua avans.

Noi suntem de părere că echipa gazdă va reuși să treacă peste presiune și va câștiga. AC Milan nu are parte de cel mai bun sezon, însă jucătorii sunt maturi și pot câștiga partida cu Torino. La NetBet avem cota 1,38 pentru selecția 1 solist, una ceva mai mică, dar care ne oferă un plus de siguranță.

Cota 1,57 la Brighton – Liverpool

. Brighton și Liverpool se vor duela sâmbătă, în jurul orei prânzului. „Cormoranii” sunt pe cai mari după victoria în fanfară cu Galatasaray din Champions League. Totuși, vor juca pe un teren dificil, iar „pescărușii” au produs suficiente surprize în ultimii ani.

Aici evităm să mergem pe un pariu solist, întrucât meciul este foarte echilibrat și se poate întâmpla orice. În Premier League, lucrurile sunt mereu imprevizibile. Totuși, mizăm pe faptul că se întâlnesc două echipe spectaculoase și adăugăm pe bilet selecția „ambele marchează – DA”, cu o cotă de 1.57 la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, avem de la NetBet o cotă de 1,38 pentru pronosticul „1 solist” în meciul AC Milan – Torino și o cotă de 1,57 pentru „ambele marchează – DA” în duelul Brighton – Liverpool. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de aproximativ 2,17, numai bună pentru un câștig de 217 lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.