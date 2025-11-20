Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 21 noiembrie 2025. Câștig de 290 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 21 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 290 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Bundesliga
Ciprian Păvăleanu
20.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 21 noiembrie 2025 Castig de 290 de lei cu fotbal
Biletul zilei de sâmbătă este realizat pe baza a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Bundesliga. Foto: Hepta.ro
Gata cu așteptarea! Pauza internațională s-a terminat și cele mai tari campionate revin în forță cu meciuri spectaculoase. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 290 la Don.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 21 noiembrie 2025.

Cotă de 1,90 de la Nice – Marseille pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 21 noiembrie 2025

Campionatul Franței începe cu un meci extrem de interesant. Nice primește vizita lui Olympique Marseille, care pare că vrea să se lupte „parte-n parte” cu PSG pentru campionat în acest an. Prima câștigătoare de Champions League a fotbalului francez are o echipă extrem de interesantă, iar jucătorii vedetă sunt Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang.

Situația în clasament pentru cele două formații arată astfel: OM se află pe locul secund, la două puncte de PSG, pe care a și învins-o în meci direct în acest sezon, în timp ce Nice se situează abia pe locul nouă în Ligue 1, la zece puncte distanță de lider.

Deși a avut o perioadă mai slabă în campionat și a pierdut prima poziție în fața „Reginei Europei”, Marseille continuă să fie una dintre echipele de top ale Franței și vom miza pe o a treia victorie consecutivă în întrecerea internă. Vom miza pe „2 solist” pentru o cotă de 1,90 oferită de Don.ro.

Cota de 1,52 de la Mainz – Hoffenheim completează biletul zilei de vineri

Universitatea Craiova poate avea o șansă mare în meciul cu Mainz. Viitoarea adversară a oltenilor din Conference League se află într-o situație critică în campionat și a adunat doar 5 puncte din primele 10 etape, iar în următoarea rundă îi așteaptă o partidă extrem de complicată.

Este clar că nu doar echipele românești suferă în campionat atunci când se califică în cupele europene. Astfel, putem luam exemplul lui Mainz sau Fiorentina, care se luptă la retrogradare după ce au prins locuri de Conference League. În aceeași situație a fost și Hoffenheim sezonul trecut, însă a reușit să se salveze de la retrogradare. În această etapă, Mainz va da piept cu Hoffenheim, care are un nou sezon bun în Bundesliga.

Aflată pe locul al șaselea, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League se află într-o formă foarte bună, însă vom miza pe faptul că cei de la Mainz vor juca „all-in” și este foarte posibil să avem un meci în care „Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1,52.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Don.ro o cotă de 1,90 pentru pronosticul „2 solist” la Nice – Marseille și o cotă de 1,52 pentru „GG ” în meciul Mainz – Hoffenheim, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.90, numai bună pentru un câștig de 290 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Acum la toate punctele de presă din România!