Un nou weekend cu meciuri de foc din cele mai tari campionate din Europa a început, iar sâmbătă, pe data de 22 noiembrie, vor avea loc partide extrem de interesante. Noi am inclus două jocuri pe biletul zilei de la Don.ro.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Câștig de 357 de lei cu meciuri din Anglia și Italia

Primul meci pe care îl analizăm este unul din Serie A: Napoli primește vizita celor de la Atalanta. Campioana en-titre vrea cu orice preț victoria pentru a rămâne cât mai aproape de Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, însă partida se anunță una destul de complicată.

n, rămâne o nucă tare care poate produce surprize. Noi evităm un pariu solist pentru această partidă. În schimb, alegem selecția „Ambele marchează DA”, care la Don.ro are o cotă de 1,86.

Cota 1,92 la Liverpool – Nottingham Forest

Tot sâmbătă seara, Liverpool, campioana Angliei, primește vizita celor de la Nottingham Forest Cormoranii au multe puncte de recuperat în spatele liderului Arsenal și trebuie să le recupereze de urgență pentru a nu risca un sezon ratat.

Noi credem că Liverpool va câștiga clar meciul cu Nottingham Forest. Echipa de pe Anfield nu își mai permite să facă pași greșiți și poate profita la maximum de forma slabă prin care trece Nottingham Forest. La Don.ro, cota pentru pariul pauză-final „Liverpool-Liverpool” este de 1,92.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă propus pe baza meciurilor analizate mai sus, Don.ro ne oferă o cotă de 1,86 pentru selecția „Ambele marchează DA” la partida Napoli – Atalanta, respectiv o cotă de 1,92 pentru pariul pauză-final „Liverpool – Liverpool” în duelul cu Nottingham Forest. Combinate pe același bilet, cele două selecții ajung la o cotă totală de aproximativ 3,57, numai bună pentru un potențial câștig de 357 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.