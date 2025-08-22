Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 23 august 2025. Câștig de peste 600 de lei cu fotbal

Weekend-ul acesta vine la pachet cu o serie de meciuri interesante din toate campionatele importante ale Europei. Pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, am ales trei evenimente la BETANO, care pot aduce un profit uriaș cu o investiție de doar 100 de lei. Cel mai important meci de pe biletul nostru este cel dintre Manchester City și Tottenham Hotspur.

ADVERTISEMENT

Manchester City – Tottenham Hotspur, capul de afiș al rundei din Premier League

Manchester City și Tottenham Hotspur au început ca din tun , iar cele două formații vor da nas în nas în cadrul etapei a doua. „Cetățenii” pornesc din postura de favoriți în disputa de pe Etihad Stadium, însă nici echipa antrenată de Thomas Frank nu poate fi neglijată în acest start de stagiune.

Istoria confruntărilor dintre cele două echipe ne dă de înțeles că vom avea parte de un adevărat spectacol, mai ales că ambele au mari ambiții atât pe plan intern, cât și în competițiile europene. Pentru acest joc, am ales să mizăm pe pronosticul ”Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, cota fiind de 1,83 la BETANO.

ADVERTISEMENT

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen, duel care ne propune o cotă de 1,70

Eintracht Frankfurt a fost una dintre surprizele plăcute din ediția trecută de Bundesliga. Gruparea a terminat pe podium în sezonul precedent, lăsând în afara echipe precum Borussia Dortmund și RB Leipzig. Meciul cu Werder Bremen va fi un test important din punct de vedere ofensiv, având în vedere faptul că Hugo Ekitike a fost cedat în Premier League la Liverpool.

În stagiunea precedentă, Frankfurt a câștigat disputa de pe teren propriu cu scorul de 1-0, dar a pierdut în meciul retur, scor 0-2. Totuși, suntem de părere că gazdele sunt favorite clare în acest duel, iar pronosticul ales este ”Victorie Eintracht Frankfurt”, cota fiind de 1,70 la BETANO.

ADVERTISEMENT

Bayer Leverkusen – Hoffenheim, debut în Bundesliga pentru Erik ten Hag

S-au produs multe schimbări la Bayer Leverkusen în această vară, odată cu plecarea de pe banca tehnică a lui Xabi Alonso. Campioana Germaniei din sezonul 2023/2024 , dar l-a adus pe bancă pe Erik ten Hag, cel care a fost demis de la Manchester United.

ADVERTISEMENT

Duelul cu Hoffenheim nu este deloc unul ușor, chiar dacă Leverkusen joacă pe teren propriu, dar am ales să mizăm la numărul de goluri, fiind convinși că jocul va fi unul deschis, cum ne-au și obișnuit echipele din Bundesliga în ultimele sezoane. În ultimele 8 confruntări direct, media de goluri a fost de trei goluri / joc, motiv pentru care am ales pronosticul ”Peste 3,5 goluri în meci”, având o cotă de 2,18 la BETANO.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1,83 pentru pronosticul ”Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Manchester City – Tottenham Hotspur, o cotă de 1,70 pentru ”Victorie Eintracht Frankfurt” la Eintracht Frankfurt – Werder Bremen și o cotă de 2,18 pentru pronosticul ”Peste 3,5 goluri în meci” la Bayer Leverkusen – Hoffenheim, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,78. Numai bună pentru un câștig de 678 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.