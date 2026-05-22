Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 23 mai 2026. Câștig de 434 lei cu meciuri din Anglia și Germania

Ziua de sâmbătă propune două finale extrem de interesante din vestul Europei: duelul decisiv pentru promovarea în Premier League și ultimul act din Cupa Germaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.34 la WinBoss și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 23 mai 2026.

Cotă de 2.47 de la Hull – Middlesbrough pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 22 mai 2026

Sâmbătă, începând cu ora 17:30, va avea loc „partida de 200 de milioane de lire sterline”, finala barajului pentru promovarea în Premier League. Pe Wembley se vor înfrunta Hull City și Middlesbrough, într-o partidă cu o miză imensă, care se dispută într-un context extrem de controversat. Până marți, cei de la Hull City știau că o vor înfrunta pe Southampton, însă situația s-a schimbat.

, iar echipa pe care aceștia au învins-o în semifinală (cu scorul general de 2-1), Middlesbrough, i-a înlocuit în finala barajului. „Boro” pornește cu prima șansă, deoarece a încheiat sezonul regulat pe locul 5, cu 73 de puncte, 7 în plus față de Hull, ocupanta locului 6.

De asemenea, formația din nordul Angliei beneficiază și de „elementul surpriză”, deoarece Hull a petrecut mai multe zile pregătindu-se pentru un duel cu Southampton înainte de verdictul Ligii. Ținând cont de toate aceste aspecte, dar și de miza uriașă a meciului, am ales pronosticul „2 și sub 3.5 goluri”, care la WinBoss are o cotă de 2.47.

Cotă de 1.76 la Bayern Munchen – Stuttgart

De la ora 21:00, pe Olympiastadion din Berlin va avea loc finala ediției 2025-2026 a Cupei Germaniei, în care va înfrunta echipa care a terminat pe locul 4 în Bundesliga, VfB Stuttgart. Evident, gruparea pregătită de Vincent Kompany pornește cu prima șansă în acest duel, unul care se anunță a fi extrem de spectaculos.

Cele două formații s-au întâlnit de trei ori în acest sezon, iar meciurile au produs nu mai puțin de 14 goluri. Cea mai „săracă” partidă din acest punct de vedere a fost finala Supercupei, câștigată de bavarezi cu 2-1. Apoi, Bayern a câștigat ambele meciuri disputate în campionat: 5-0 în deplasare și 4-2 pe teren propriu. În acest context, vom miza pe varianta „Total goluri: peste 3.5”, care are la WinBoss o cotă de 1.76.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 2.47 pentru pronosticul „2 și sub 3.5 goluri” la Hull – Middlesbrough și o cotă de 1.76 pentru „Total goluri: peste 3.5” în meciul Bayern – Stuttgart, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.34, numai bună pentru un câștig de 434 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.