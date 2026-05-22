Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 23 mai 2026. Câștig de 434 lei cu meciuri din Anglia și Germania

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 23 mai 2026, poate aduce un câștig de 434 de lei cu ajutorul a două finale majore din fotbalul european.
FANATIK
22.05.2026 | 22:29
Biletul zilei la pariuri sambata 23 mai 2026 Castig de 434 lei cu meciuri din Anglia si Germania
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 23 mai 2026, poate aduce un câștig de 434 de lei cu ajutorul a două finale majore din fotbalul european. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Ziua de sâmbătă propune două finale extrem de interesante din vestul Europei: duelul decisiv pentru promovarea în Premier League și ultimul act din Cupa Germaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.34 la WinBoss și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 23 mai 2026.

Cotă de 2.47 de la Hull – Middlesbrough pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 22 mai 2026

Sâmbătă, începând cu ora 17:30, va avea loc „partida de 200 de milioane de lire sterline”, finala barajului pentru promovarea în Premier League. Pe Wembley se vor înfrunta Hull City și Middlesbrough, într-o partidă cu o miză imensă, care se dispută într-un context extrem de controversat. Până marți, cei de la Hull City știau că o vor înfrunta pe Southampton, însă situația s-a schimbat.

ADVERTISEMENT

„Sfinții” au fost excluși de la baraj de Liga Engleză dintr-un motiv uluitor, iar echipa pe care aceștia au învins-o în semifinală (cu scorul general de 2-1), Middlesbrough, i-a înlocuit în finala barajului. „Boro” pornește cu prima șansă, deoarece a încheiat sezonul regulat pe locul 5, cu 73 de puncte, 7 în plus față de Hull, ocupanta locului 6.

De asemenea, formația din nordul Angliei beneficiază și de „elementul surpriză”, deoarece Hull a petrecut mai multe zile pregătindu-se pentru un duel cu Southampton înainte de verdictul Ligii. Ținând cont de toate aceste aspecte, dar și de miza uriașă a meciului, am ales pronosticul „2 și sub 3.5 goluri”, care la WinBoss are o cotă de 2.47.

ADVERTISEMENT
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști...
Digi24.ro
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții

Cotă de 1.76 la Bayern Munchen – Stuttgart

De la ora 21:00, pe Olympiastadion din Berlin va avea loc finala ediției 2025-2026 a Cupei Germaniei, în care campioana Bayern va înfrunta echipa care a terminat pe locul 4 în Bundesliga, VfB Stuttgart. Evident, gruparea pregătită de Vincent Kompany pornește cu prima șansă în acest duel, unul care se anunță a fi extrem de spectaculos.

ADVERTISEMENT
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său:
Digisport.ro
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"

Cele două formații s-au întâlnit de trei ori în acest sezon, iar meciurile au produs nu mai puțin de 14 goluri. Cea mai „săracă” partidă din acest punct de vedere a fost finala Supercupei, câștigată de bavarezi cu 2-1. Apoi, Bayern a câștigat ambele meciuri disputate în campionat: 5-0 în deplasare și 4-2 pe teren propriu. În acest context, vom miza pe varianta „Total goluri: peste 3.5”, care are la WinBoss o cotă de 1.76.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 2.47 pentru pronosticul „2 și sub 3.5 goluri” la Hull – Middlesbrough și o cotă de 1.76 pentru „Total goluri: peste 3.5” în meciul Bayern – Stuttgart, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.34, numai bună pentru un câștig de 434 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de joi, 21 mai. Cotă de 5.10 pe meciurile din ultima...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 21 mai. Cotă de 5.10 pe meciurile din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 mai 2026. Câștig de 285 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 mai 2026. Câștig de 285 lei cu meciuri din Germania și Danemarca
Pontul zilei de miercuri, 20 mai. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 20 mai. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru finala Europa League, Freiburg – Aston Villa
Parteneri
Dorit de Rapid și Dinamo, Florin Niță s-a întors la fostul său club:...
iamsport.ro
Dorit de Rapid și Dinamo, Florin Niță s-a întors la fostul său club: 'Revenire specială'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!