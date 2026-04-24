Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 aprilie 2026. Câștig de 470 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Angliei, în care se dau bătălii importante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.70 la NetBet și așteptăm un profit atractiv cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 aprilie 2026.

Cotă de 2.00 de la Parma – Pisa pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 aprilie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Parma – Pisa, din etapa a 34-a din Serie A, programat de la ora 16:00. Este un duel care poate stabili anumite lucruri în subsolul clasamentului.

În cazul unie victorii, parmegianii și-ar putea asigura matematic salvarea de la retrogradare, în timp ce oaspeții, care vin după , ar deveni prima echipă care va lua oficial drumul către liga secundă.

Pe Stadio Ennio Tardini se vor afla față în față două dintre echipele cu cea mai slabă linie de atac din acest sezon, astfel că nu ar trebui să ne așteptăm la un spectacol ofensiv. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: sub 2”, care are la NetBet o cotă de 2.00.

Golurile de la Arsenal – Newcastle aduc o cotă de 2.35

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Arsenal Londra – Newcastle United, din runda a 34-a din Premier League, care va avea loc de la ora 19:30. Miza este una uriașă pentru ”tunari”, care au început să piardă teren în lupta la titlu.

După ce a condus autoritar cea mai mare parte a sezonului, trupa lui Mikel Arteta a pierdut din turație și . În aceste condiții, orice alt rezultat în afară de victorie ar fi un dezastru pentru londonezi.

Într-un sezon mai mult decât modest, ”coțofenele” vin pe Emirates fără niciun fel de presiune, dar tocmai acest lucru ar putea să le aducă descătușarea. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.35 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 470 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.00 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2” în meciul Parma – Pisa și o cotă de 2.35 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Arsenal Londra – Newcastle United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.70. Numai bună pentru un câștig de 470 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.