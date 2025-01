Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 ianuarie 2025. Câștig de 374 lei cu fotbal

O nouă săptămână plină de meciuri tari din cupele europene a trecut, însă, în acest weekend, vom avea parte de partide de senzație în cele mai tari campionate din Europa. Pe biletul zilei de sâmbătă de la Gets Bet am ales două astfel de jocuri, iar cu doar 100 de lei investiți putem pune mâna pe un profit uriaș.

Cotă de 1,94 de la Manchester City – Chelsea pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 ianuarie 2025

Sâmbătă seara, de la ora 19:30, se joacă derby-ul Manchester City – Chelsea. Marți seara a fost învinsă de PSG în Champions League și are mari emoții în privința calificării în fazele superioare ale competiției. Nici în Premier League situația nu arată deloc bine.

Chelsea, în schimb, ocupă în acest moment locul 4 în Anglia, iar obiectivul este calificarea în Champions League. Mai sunt multe etape de disputat, însă, comparând cu sezoanele precedente, lucrurile stau mult mai bine.

Noi am evitat să mergem pe un pariu solist pentru partida dintre Manchester City și Chelsea. În schimb, am ales pronosticul: Pauză sau final X. La Gets Bet avem cota 1,94 pentru această selecție.

RB Leipzig – Bayer Leverkusen ne sare în ajutor cu o cotă de 1,93

Un alt meci extrem de interesant de sâmbătă, 25 ianuarie, este confruntarea dintre RB Leipzig și Bayer Leverkusen. Situația din Bundesliga este una extrem de echilibrată. Multe echipe se bat pentru un loc în cupele europene, și e foarte posibil să avem parte de spectacol.

Leverkusen ocupă locul doi în acest moment. Leipzig este pe 5, la 10 puncte distanță, însă, în următoarele luni, clasamentul ar putea suferi mari modificări.

Noi mergem pe mâna unei victorii a oaspeților. Leverkusen este echipa mai în formă, iar Xabi Alonso a arătat în nenumărate rânduri că știe cum să abordeze un joc cu miză. La Gets Bet, selecția: rezultat final – 2 are cota 1,93.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, la Gets Bet, avem o cotă de 1,94 pentru pronosticul „Pauză sau final X” în meciul Manchester City – Chelsea și o cotă de 1,93 pentru „2 solist” în partida RB Leipzig – Bayer Leverkusen. Combinate pe un singur bilet, acestea oferă o cotă totală de 3,74. Perfectă pentru un câștig de 374 de lei, dacă mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.