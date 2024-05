Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 25 mai. Câștig de aproape 350 de lei cu fotbal

Sezonul fotbalistic se încheie în acest weekend în majoritatea țărilor europene, pentru a lăsa Avem rundele finale în campionatele din Spania și Italia, finalele de Cupă în Anglia, Franța și Germania, iar din această ofertă bogată am ales două partide, am obținut o cotă totală de 3,41 de la MAXBET și am putea obține un câștig de aproape 350 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Cotă de 2,04 pentru biletul zilei la pariuri de la Lyon – PSG, finala Cupei Franței

Primul meci pe care vi-l propunem pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri vine din Franța, unde este programată finala Cupei. De la ora 22:00, pe stadionul din Lille, se vor întâlni Lyon și PSG, două nume uriașe ale fotbalului din Hexagon, iar spectacolul pare a fi garantat din start.

PSG a câștigat din nou fără emoții titlul în Franța, dar pentru a pune mâna pe trofeul la care șeicii din Qatar râvnesc de foarte mult timp. Dezamăgirea e mare, dar ea ar mai putea fi atenuată puțin dacă în vitrină ar fi adăugat un nou trofeu intern.

Lyon a avut un sezon mult sub așteptări în Ligue 1, era la un moment chiar amenințată cu retrogradarea, însă și-a revenit pe final, când a obținut 7 victorii din ultimele 8 partide. Îngrijorător în perspectiva meciului de sâmbătă este că singurul eșec a venit chiar în fața lui PSG și la un scor ce ne scutește de orice comentariu: 1-4.

Cum în meciurile directe disputate în ultima vreme PSG are un net avantaj, multe dintre partide fiind câștigate la scor, intuiția ne spune să mergem pe mâna trupei lui Luis Enrique. Dar vom miza și pe goluri, astfel că vom alege pronosticul „2 solist și peste 2,5 goluri”, care la MAXBET are o frumoasă cotă de 2,04.

Real Madrid – Betis aduce o cotă de 1,67 la biletul zilei

Tot sâmbătă sunt programate în Spania o parte dintre meciurile ultimei runde din La Liga, iar pentru biletul zilei la pariuri ne-am oprit asupra celui de pe „Santiago Bernabeu”, dintre Real Madrid și Betis Sevilla. Partida va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărită de microbiștii români pe posturile Prima Sport 1, Digi Sport 2 și Orange Sport 1.

Campioană a Spaniei într-o manieră entuziasmantă, Real Madrid vrea să producă spectacol în fața propriilor suporteri la ultima întâlnire cu aceștia pe propriul stadion. Dar și să facă o pe care o va disputa peste fix o săptămână la Londra contra Borussiei Dortmund.

Real a fost o adevărată mașinărie de goluri în ultima vreme, a marcat de cel puțin 4 ori în ultimele 3 partide și nu sunt premise ca împotriva lui Betis să nu repete festivalul ofensiv. Dar și oaspeții au pus mereu probleme în deplasările de pe „Bernabeu”, așa că nu ar fi exclus să vedem goluri în ambele porți. Și de aceea, ni se pare foarte atractiv un pariu pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are cota 1,67 la MAXBET.

Posibil câștig de aproape 350 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 2,04 pentru pronosticul „2 solist și peste 2,5 goluri” în meciul Lyon – PSG și o cotă de 1,67 pentru „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la partida Real Madrid – Betis Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,41. Numai bună pentru un câștig de aproape 350 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.