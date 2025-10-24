Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei cu meciuri din Anglia, Franța și Germania

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 377 de lei, cu 3 meciuri alese cu atenție din Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.
FANATIK
24.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 25 octombrie 2025 Castig de 377 de lei cu meciuri din Anglia Franta si Germania
Mizăm pe partide din Anglia, Franța și Germania pentru biletul zilei de sâmbătă
ADVERTISEMENT

Biletul zilei, când se înverzește, este satisfacția oricărui parior, care știe că a făcut alegerile corecte în meciurile selectate.

Brest – PSG, trupa lui Luis Enrique continuă show-ul. Goluri multe în Ligue 1, ideal pentru pariori

Noi am făcut o analiză atentă și vă propunem 3 partide pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie, pe care le jucăm în sistem combo. Prima confruntare este între Brest și PSG, două echipe ofensive din Ligue 1. Campioana Franței vine după un rezultat istoric, în Champions League, victorie pe terenul lui Bayer Leverkusen, 7-2, iar apetitul de gol va rămâne la fel de mare, spunem noi.

ADVERTISEMENT

Lupta pentru primul loc este mai strânsă ca oricând, chiar și în Franța, acolo unde Olympique Marseille opune o rezistență acerbă în actualul start de sezon. Tocmai de aceea cei de la PSG trebuie să trateze serios fiecare meci, iar dacă fac acest lucru, atunci spectacolul de pe teren este garantat. Astfel, mizăm pe minim 3 goluri în meci, la o cotă de 1,48 oferită de Superbet.

Borussia Dortmund – Koln, reprezentație de gală în fața zidului galben?

Borussia Dortmund a jucat și ea în ultima etapă de Champions League și a reușit să treacă de FC Copenhaga, 4-2, partidă pe care au controlat-o în marea ei măsură. Totuși, echipa lui Niko Kovac nu este la nivelul dorit în campionat, iar ultima rundă a adus un eșec, 1-2, cu Bayern Munchen, care și în acest sezon este de neoprit și pare deja câștigătoare a Bundesligii.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național

Pentru Dortmund rămâne însă lupta pentru a fi „campioana muritorilor” și a ocupa locul 2, fără emoții, și a spera că pe viitor cei de la Bayern se vor încurca. Tocmai de asta, pentru meciul dintre Borussia Dortmund și Koln mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci, la o cotă de 1,41 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

Brentford – Liverpool. „Cormoranii” respiră după victoria cu Frankfurt

Investițiile de sute de milioane de euro au făcut din Liverpool o echipă pe care o vezi în jocurile pe calculator, cu variante multiple pe toate posturile. Totuși, echipa lui Slot a avut 4 eșecuri la rând și s-a deplasat la Frankfurt fiind într-o criză. Englezii au învins, 5-1, și vor să confirme că și-au revenit și sunt gata să se bată pentru titlu în Premier League.

Cei de la Brentford sunt însă și ei o nucă tare, la fel ca toate formațiile din Premier League, campionat unde se investește masiv în aducerea celor mai buni jucători din lume. Totuși, noi credem că Liverpool se va impune la Brentford și mizăm pe pronosticul 2 solist, la o cotă de 1,77. Astfel, toate cele 3 meciuri combinate ne aduc o cotă totală de 3,69, iar la o miză de 100 de lei putem câștiga 377 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 octombrie 2025. Câștig de 392 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 octombrie 2025. Câștig de 392 de lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.88 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.88 de la Superbet cu meciuri din etapa 14
Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu fotbal din Europa League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!