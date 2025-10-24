Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei cu meciuri din Anglia, Franța și Germania

ADVERTISEMENT

Biletul zilei, când se înverzește, este satisfacția oricărui parior, care știe că a făcut alegerile corecte în meciurile selectate.

Brest – PSG, trupa lui Luis Enrique continuă show-ul. Goluri multe în Ligue 1, ideal pentru pariori

Noi am făcut o analiză atentă și vă propunem 3 partide pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie, pe care le jucăm în sistem combo. Prima confruntare este între Brest și PSG, două echipe ofensive din Ligue 1. Campioana Franței vine după un rezultat istoric, în Champions League, victorie pe terenul lui Bayer Leverkusen, 7-2, iar apetitul de gol va rămâne la fel de mare, spunem noi.

Lupta pentru primul loc este mai strânsă ca oricând, chiar și în Franța, acolo unde Olympique Marseille opune o rezistență acerbă în actualul start de sezon. Tocmai de aceea cei de la PSG trebuie să trateze serios fiecare meci, iar dacă fac acest lucru, atunci spectacolul de pe teren este garantat. Astfel, mizăm pe minim 3 goluri în meci, la o cotă de 1,48 oferită de Superbet.

Borussia Dortmund – Koln, reprezentație de gală în fața zidului galben?

Borussia Dortmund a jucat și ea în ultima etapă de Champions League și a reușit să treacă de FC Copenhaga, 4-2, partidă pe care au controlat-o în marea ei măsură. Totuși, echipa lui Niko Kovac nu este la nivelul dorit în campionat, iar ultima rundă a adus un eșec, 1-2, cu Bayern Munchen, care și în acest sezon este de neoprit și pare deja câștigătoare a Bundesligii.

Pentru Dortmund rămâne însă lupta pentru a fi „campioana muritorilor” și a ocupa locul 2, fără emoții, și a spera că pe viitor cei de la Bayern se vor încurca. Tocmai de asta, pentru meciul dintre Borussia Dortmund și Koln mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci, la o cotă de 1,41 oferită de Superbet.

Brentford – Liverpool. „Cormoranii” respiră după victoria cu Frankfurt

Investițiile de sute de milioane de euro au făcut din Liverpool o echipă pe care o vezi în jocurile pe calculator, cu variante multiple pe toate posturile. Totuși, echipa lui Slot a avut 4 eșecuri la rând și s-a deplasat la Frankfurt fiind într-o criză. Englezii au învins, 5-1, și vor să confirme că și-au revenit și sunt gata să se bată pentru titlu în Premier League.

Cei de la Brentford sunt însă și ei o nucă tare, la fel ca toate formațiile din Premier League, campionat unde se investește masiv în aducerea celor mai buni jucători din lume. Totuși, noi credem că Liverpool se va impune la Brentford și mizăm pe pronosticul 2 solist, la o cotă de 1,77. Astfel, toate cele 3 ne aduc o cotă totală de 3,69, iar la o putem câștiga 377 de lei.

