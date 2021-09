Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 25 septembrie 2021. Câștig de peste 1.100 de lei de la Get’s Bet cu super meciuri

Pentru ziua de sâmbătă, 25 septembrie 2021, vă propunem două meciuri extrem de atrăgătoare pentru biletul zilei la pariuri. Sunt două super înfruntări care oricum ne-ar țintui în fața micilor ecrane, iar pentru a face această seară și mai atractivă am găsit două cote care să ne umple de bani. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 11,13 la şi așteptăm un profit fabulos.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 25 septembrie 2021, la pariuri, cu meciul dintre Inter Milano și Atalanta Bergamo. Este unul dintre cele mai generoase dueluri din punct de vedere al numărului de goluri. Partida se dispută de la ora 19:00, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, și, să recunoaștem, suntem mai mult decât norocoși să putem pune pe același bilet acest meci și următoarea sugestie.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere mergem în Spania, pe , pentru că în acest caz chiar ar trebui să vedem un spectacol. Sigur că arată o formă senzațională în acest început de sezon, iar adversara Villarreal este mai preocupată să-și redobândească liniștea după un sezon precedent în care a cucerit primul trofeu european. Veți fi de acord cu noi că și în acest caz putem merge pe mâna atacanților.

Inter Milano – Atalanta ne aduce o cotă de 3,65 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul de la Milano dintre campioana în exercițiu a Italiei, Inter, și Atalanta Bergamo una dintre echipele mereu surprinzătoare. Plecând de la premisa că se vor afla față în față campioana, respectiv o trupă care pare să nu aibă teamă de nimeni, nu doar că suntem tentați, dar chiar vom miza pe goluri.

ADVERTISEMENT

Inter Milano are cel mai eficient atac în acest debut de sezon și o medie de 3,6 goluri per meci. Dacă aruncăm o privire peste rezultatele din cele cinci meciuri disputate în vom observa că un singur meci l-au terminat la egalitate, iar din celelalte patru, doar în unul singur a câștigat trupa lui Simone Inzaghi fără să primească gol. Menționăm lucrurile acestea tocmai ca să înțelegeți de ce am ales cota pe care urmează să o propunem.

Atalanta nu a mai înscris la foc automat precum în campionatul trecut, dar vom merge pe ideea că este doar un demaraj mai greoi a trupei care în ultimii ani a impresionat tocmai prin numărul mare de goluri marcate (98 în 2020, respectiv 90 în 2021). În aceste condiții, și pentru că Inter este totuși gazdă, și vom miza pe ”Inter câștigă meciul și ambele echipe marchează”, care are o cotă foarte bună de 3,65 la .

Cotă de 3,05 pe biletul zilei la Real Madrid – Villarreal

A doua propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 25 septembrie 2021, este cel puțin la fel de atractivă din punct de vedere al reușitelor. Dacă jocul de la Milano va fi unul atletic, de care pe care, cel de p Santiago Bernabeu ar trebui să fie ceva mai echilibra, da nu atât de echilibrat încât să nu mizăm pe victoria gazdelor.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Carlo Ancelotti are un debut de sezon impresionant, înscrie la foc automat ceea ce ne dorim și în meciul de sâmbătă seara, de la ora 22:00. Sigur că Villarreal nu e o echipă oarecare a Spaniei, ci câștigătoarea Ligii Europa și una dintre formațiile care an după an se bat pentru un loc de cupe europene. Nu de puține ori ”submarinul galben” a reușit rezultate surprinzătoare în fața granzilor din La Liga.

De această dată nu le vom acorda atât de mult credit. Ne așteptăm să înscrie, dar vom merge pe forma sportivă a celor de la Real Madrid care arată ca o echipă cu adevărat mare în această toamnă. Karim Benzema este regizorul unei echipe care arată că poate să depășească momentele mai puțin fericite din ultimele luni și că este un lider care își poate conduce oaste spre noi și noi succese.

Din acest punct de vedere meciul este chiar ofertant. Putem miza pe foarte multe opțiuni care includ golurile. Noi, însă, vă propunem un pont ce pare cel mai singur în momentul de față. Așadar mergem pe ”Real Madrid câștigă meciul și ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 3,05.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 1.113 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 25 septembrie 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 3,65 pentru pronosticul ”Inter Milano câștigă și ambele echipe marchează” în meciul dintre Inter și Atalanta Bergamo și o cotă de 3,05 pentru ”Real Madrid câștigă și ambele echipe marchează”, în Real – Villarreal care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 11,13, numai bună pentru un câștig de 1.113 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.