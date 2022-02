Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 26 februarie 2022. Meciurile din Anglia ne aduc un câștig de peste 300 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 27-a a campionatului Angliei în care sunt implicate cele două forțe din Manchester. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,36 la şi aşteptăm un profit considerabil.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Manchester United – Watford, care va începe la ora 17:00. ”Diavolii roșii” sunt implicați în lupta la locul 4 și nu își permit să facă pași greșiți, deoarece Arsenal le suflă în ceafă.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Everton – Manchester City, care are startul la ora 19:30. ”Cetățenii” continuă să fie lideri, dar simt tot mai mult presiunea pe care o pun cei de la Liverpool.

Golurile de la Manchester United – Watford aduc o cotă de 1,50

Trupa lui Ralf Rangnick este măcinată de tensiunile interne, dar reușește să se mențină în plutonul fruntaș și speră să prindă Top 4 pentru a juca și în sezonul viitor de Champions League și astfel să-l poată păstra pe Cristiano Ronaldo.

Jocul lui United suferă foarte tare în această perioadă și asta s-a văzut și în meciul cu Atletico Madrid din prima manșă a optimilor Champions League, dar ”diavolii roșii” au reușit să plece norocos cu o remiză de pe Wanda Metropolitano.

Pe Old Trafford sosește o echipă cu șanse minime de a se salva de la retrogradare, mai ales că Watford are una dintre cele mai slabe defensive în acest sezon. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: 2-4”, care are la o cotă de 1,50.

Cotă de 2,24 de la Everton – Manchester City pentru biletul zilei

După o serie absolut fabuloasă de 15 meciuri fără înfrângere în Premier League, ”cetățenii” s-au înclinat la finalul săptămânii trecut pe Etihad Stadium în fața lui Tottenham, după un meci absolut superb.

Este de așteptat ca acest eșec să fi fost un duș rece pentru băieții lui și să-i trezească pentru că Liverpool s-a apropiat la doar 3 puncte cu 12 etape înainte de final și abia așteaptă un nou pas greșit.

Everton este într-o coborâre vertiginoasă și a ajuns la doar două puncte deasupra liniei se salvare de la retrogradare, astfel că presiunea pe Frank Lampard și elevii săi este una uriașă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 solist și nu marchează ambele echipe”, pentru că și cota de 2,24 oferită de este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 336 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la o cotă de 1,50 pentru pronosticul ”total goluri: 2-4” în meciul Manchester United – Watford și o cotă de 2,24 pentru ”2 solist și nu marchează ambele echipe” la Everton – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,36. Numai bună pentru un câștig de 336 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.