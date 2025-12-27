Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 decembrie 2025. Câștig de 353 de lei cu meciuri din Premier League

ADVERTISEMENT

Spectacolul oferit de Premier League continuă și duminică, pe 28 decembrie, iar noi încercăm de asta și să avem buzunarele pline.

Crystal Palace – Tottenham, duel londonez de Boxing Day. Va reuși trupa lui Drăgușin să învingă?

Englezii continuă cu tradiția de a juca fotbal non stop, inclusiv de sărbători, iar meciurile de Boxing Day promit să aducă spectacol. Crystal Palace va primi vizita celor de la Tottenham, echipă la care Radu Drăgușin a revenit recent după accidentarea gravă suferită în luna ianuarie.

Ambele echipe londoneze doresc să se bată pentru cupele europene, însă mai mult succes au avut, până acum, gazdele. Echipa condusă de Oliver Glasner este pe locul 8, cu 26 de puncte, în timp ce Tottenham se află pe poziția a 14-a, cu 22 de puncte. Împreună au marcat 48 de goluri în acest sezon, fapt pentru care noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1,92 oferită de Netbet.

Sunderland – Leeds United, duelul nou promovatelor care au surprins în acest sezon de Premier League

Un alt meci foarte interesant din Premier League le va aduce față în față pe Sunderland și Leeds United, două echipe care anul trecut se luptau pentru promovarea în prima divizie. Acum, însă, obiectivul este consolidarea pozițiilor pe care le au în campionat, asta după ce rezultatele au fost la un nivel mai mult decât bun.

Gazdele au surprins cel mai mult și se află pe locul 7, cu 27 de puncte, în timp ce Leeds este pe locul 16, cu 19 puncte. Chiar dacă este o diferență destul de importantă până acum, noi credem că va fi un duel echilibrat. Astfel, mizăm că vor fi peste 8,5 cornere în meci, la o cotă de 1,84 oferită de cei de la Netbet.

Așadar, format din cele două meciuri de mai sus aduce o cotă totală de 3,53 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 353 de lei, un profit frumos cu care să încheiem anul.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.