Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 27 decembrie 2025. Câștig de 323 de lei cu meciuri din Anglia și Belgia

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 27 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 323 de lei cu două meciuri din Anglia și unul din campionatul Belgiei.
FANATIK
26.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 27 decembrie 2025 Castig de 323 de lei cu meciuri din Anglia si Belgia
Mizăm pe Anglia și Belgia pentru biletul zilei la pariuri
Fotbalul din multe țări nu se oprește nici de sărbători, iar englezii continuă tradiția de a juca non stop, așa cum o fac de zeci de ani.

Liverpool, meci pe Anfield cu ultima clasată din Premier League

Biletul zilei de sâmbătă începe cu un meci care pare a fi sută la sută sigur, dar după cum știm cu toții nu există nimic garantat în fotbal. Liverpool primește vizita celor de la Wolverhampton, echipă care e pe ultimul loc în Premier League, iar șansele de salvare de la retrogradare par mai degrabă a fi o utopie.

Cormoranii caută să facă puncte și să se apropie de liderul la zi din campionat, Arsenal, în speranța că lupta pentru titlu nu este total compromisă și trofeul câștigat anul trecut va putea fi apărat. Tocmai de aceea noi mizăm pe o victorie a lui Liverpool în meciul cu Wolves, pentru o cotă de 1,25 oferită de Superbet.

Arsenal, duel dificil cu Brighton Mizăm pe spectacol

Arsenal joacă și ea sâmbătă, tot pe teren propriu, contra celor de la Brighton, echipă ce în ultimii ani a devenit un adversar dificil pentru granzi. Formația condusă de Mikel Arteta a pornit ca din tun sezonul actual și este principala favorită la a termina pe locul 1, însă este în continuare o luptă aprigă, Manchester City fiind foarte aproape.

Fotbalul celor de la Brighton este unul ofensiv, plăcut, cu jucători talentați care produc spectacol ori de câte ori au ocazia. Noi spunem că Emirates o să aibă parte de un meci cu goluri, motiv pentru care mizăm pe minim 3 goluri, pentru o cotă de 1,65 oferită de Superbet.

Goluri multe și în Belgia?

Nu doar englezii joacă fotbal de sărbători, ci și belgienii. Gent urmează să primească vizita celor de la Westerlo, iar noi știm ce pariem aici: goluri! Astfel, mizăm pe minim 3 goluri marcate în meci, pentru o cotă de 1,58 oferită de Superbet.

Așadar, biletul zilei, format din cele 3 meciuri de mai sus, ne aduce o cotă totală de 3,23, ceea ce înseamnă că la o miză de 100 de lei o să avem un câștig de 323 de lei la Superbet.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

