Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 27 septembrie 2025. Câștig de 283 lei cu meciuri din Premier League

Campionatele puternice din Europa continuă în acest final de săptămână, iar sâmbătă sunt programate mai multe partide importante din Premier League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.83 la NetBet și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 27 septembrie 2025.

Cotă de 1,99 la Brentford – Manchester United, pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 27 septembrie 2025

Manchester United vrea alte 3 puncte în Premier League după un start de sezon modest. „Diavolii” vor juca sâmbătă în deplasare cu Brentford, după ce

Triumful contra echipei lui Enzo Maresca poate însemna renașterea de care avea nevoie United, însă Ruben Amorim are nevoie de victorii constante de acum pentru a-și păstra postul. Vom selecta, pentru acest meci, varianta „2”, care are o cotă de 1,99 la NetBet.

Cotă de 1,42 la Manchester City – Burnley, pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 27 septembrie 2025

Nici Manchester City nu o duce mai bine decât rivala din oraș. „Cetățenii” au doar 7 puncte după primele 5 etape, fiind la 8 puncte în spatele liderului Liverpool. Pep Guardiola, are mult de muncă pentru a îndrepta situația.

Cu un Erling Haalad aflat în mare formă și care a scris istorie la ultimul meci din Champions League, dar și cu un lot capabil să marcheze multe goluri, Manchester City se poate impune la o diferență mare pe teren propriu cu Burnley. Vom miza aici pe varianta „peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,42 la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.99 pentru pronosticul „2” la Brentford – Manchester United și o cotă de 1.42 pentru „peste 2,5 goluri” la meciul Manchester City – Burnley, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.83, numai bună pentru un câștig de 283 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.