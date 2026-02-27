Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 28 februarie 2026. Câștig de 278 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Sâmbătă este o nouă zi plină în Premier League, iar lupta pentru trofeu continuă să fie strânsă, pretendentele fiind Manchester City și Arsenal. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,78 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026.

Cotă de 1,57 de la Leeds – Manchester City pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026

Lupta în Premier League se dă în doi! Manchester City pare singura echipă capabilă să o mai poată detrona pe Arsenal din poziția de lider, iar în această etapă se vede obligată să câștige în fața celor de la Leeds United.

și s-au distanțat la cinci puncte de urmăritoare. Pep Guardiola și Manchester City sunt la mâna lor pentru a câștiga campionatul, iar Suntem de părere că Haaland & Co. nu se vor încurca în meciul cu Leeds, așa că mizăm cu încredere pe „2 solist”, pentru o cotă de 1,57 oferită de NetBet.

Cota de 1,77 de la Bournemouth – Sunderland completează biletul zilei de sâmbătă

Un alt meci interesant de sâmbătă va fi cel dintre Bournemouth și Sunderland. Ambele echipe au impresionat în debutul acestui sezon, însă odată cu trecerea etapelor ambele au căzut în zona de mijloc a clasamentului. Niciuna dintre ele nu are emoții la retrogradare, iar locurile de cupe europene par prea departe.

Totuși, ne așteptăm la un meci impresionant din partea celor două formații, însă forma de moment a „cireșelor” ne face să pariem pe „1 solist”, ținând cont și de cele trei înfrângeri consecutive ale „pisicilor negre”. NetBet oferă o cotă de 1,77 pentru această selecție.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,57 pentru pronosticul „2 solist” la Leeds – Manchester City și o cotă de 1,77 pentru „1 solist” în meciul Bournemouth – Sunderland, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2,78 , numai bună pentru un câștig de 278 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.