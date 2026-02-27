Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 28 februarie 2026. Câștig de 278 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026, poate aduce un câștig de 278 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Ciprian Păvăleanu
27.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 28 februarie 2026 Castig de 278 de lei cu fotbal
Biletul zilei de sâmbătă este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Sâmbătă este o nouă zi plină în Premier League, iar lupta pentru trofeu continuă să fie strânsă, pretendentele fiind Manchester City și Arsenal. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,78 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026.

Cotă de 1,57 de la Leeds – Manchester City pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026

Lupta în Premier League se dă în doi! Manchester City pare singura echipă capabilă să o mai poată detrona pe Arsenal din poziția de lider, iar în această etapă se vede obligată să câștige în fața celor de la Leeds United.

ADVERTISEMENT

„Tunarii” au trecut fără nicio problemă peste Tottenham și s-au distanțat la cinci puncte de urmăritoare. Pep Guardiola și Manchester City sunt la mâna lor pentru a câștiga campionatul, iar singura misiune este ca „cetățenii” să nu mai piardă puncte până la meciul direct. Suntem de părere că Haaland & Co. nu se vor încurca în meciul cu Leeds, așa că mizăm cu încredere pe „2 solist”, pentru o cotă de 1,57 oferită de NetBet.

Cota de 1,77 de la Bournemouth – Sunderland completează biletul zilei de sâmbătă

Un alt meci interesant de sâmbătă va fi cel dintre Bournemouth și Sunderland. Ambele echipe au impresionat în debutul acestui sezon, însă odată cu trecerea etapelor ambele au căzut în zona de mijloc a clasamentului. Niciuna dintre ele nu are emoții la retrogradare, iar locurile de cupe europene par prea departe.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Totuși, ne așteptăm la un meci impresionant din partea celor două formații, însă forma de moment a „cireșelor” ne face să pariem pe „1 solist”, ținând cont și de cele trei înfrângeri consecutive ale „pisicilor negre”. NetBet oferă o cotă de 1,77 pentru această selecție.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai...
Digisport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,57 pentru pronosticul „2 solist” la Leeds – Manchester City și o cotă de 1,77 pentru „1 solist” în meciul Bournemouth – Sunderland, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2,78 , numai bună pentru un câștig de 278 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 februarie 2026. Câștig de 568 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 februarie 2026. Câștig de 568 de lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 26 februarie, din SuperLiga. Cotă de 5,70 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 26 februarie, din SuperLiga. Cotă de 5,70 la Superbet cu pronosticuri pentru etapa 29 din SuperLiga
Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei cu două meciuri din Europa League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe...
viva.ro
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și...
Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și cine trebuie să mai aștepte
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de...
adevarul.ro
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de...
unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de...
Observatornews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui...
as.ro
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: Sunt nebuni!
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul...
Libertatea.ro
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ...
RTV.NET
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Am scăpat de dracu și am dat de ta-su
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!