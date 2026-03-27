Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 28 martie 2026. Câștig de 728 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri amicale de pe continentul american, însă ce au în componență echipe europen, astfel că echilibrul este cuvântul de ordine. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.28 la NetBet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 martie 2026.

Cotă de 3.31 de la Canada – Islanda pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 martie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul amical dintre Canada – Islanda. Partida va avea loc pe stadionul BMO Field, din Toronto, iar fanii fotbalului de pretutindeni așteaptă ca arbitrul să fluiere startul partidei. Acest duel este deja de tradiție, cele două formații având patru partide directe.

Canada are o generație de senzație, . Totuși, deși nu mai are jucătorii de altă dată, Islanda a reușit să marcheze de fiecare dată. În aceste condiții, am ales pronosticul ”Victorie Canada și ambele echipe marchează”, pentru că și cota de 3.31 oferită de NetBet este foarte tentantă.

SUA – Belgia ne aduce o cotă de 2.20

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este amicalul SUA – Belgia, care va avea loc de la ora 21:30. Cele două formații se pregătesc de participarea la Cupa Mondială și și-au programat un joc de pregătire pe Mercedes-Benz Stadium, stadion ce va găzdui câteva meciuri de la turneul final.

, la care, din nefericire, România nu va fi prezentă. De cealaltă parte, Belgia, cu o generație întinerită, vrea să se acomodeze cu continentul ce va găzdui CM din 2026. Totuși, istoria este de partea „diavolilor roșii”, astfel că pentru acest meci am ales pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2.20 la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3.31 pentru pronosticul ”Victorie Canada și ambele echipe marchează” în meciul Canada – Islanda și o cotă de 2.20 pentru ”2 solist” la SUA – Belgia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.28. Numai bună pentru un câștig de 728 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.