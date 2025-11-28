Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Câștig de 522 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Germaniei, în care evoluează echipe cu pretenții la trofee. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.22 la Superbet și așteptăm un profit remarcabil cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 29 noiembrie 2025.

Golurile de la Manchester City – Leeds aduc o cotă de 2.05 pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 29 noiembrie 2025

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Manchester City – Leeds United, din etapa a 13-a din Premier League, programat de la ora 17:00. Trupa lui Pep Guardiola pare la prima vedere că va avea o misiune ușoară.

Însă, ”cetățenii” vin după două înfrângeri consecutive, una în campionat cu Newcastle, în urma căruia , și alta în Champions League, chiar pe Etihad Stadium, cu Bayer Leverkusen.

Norocul este că acum în față le va sta un adversar mult mai modest, care se zbate în zona retrogradării, dar care nu va veni să se predea ușor. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri Manchester City: 1-2”, care are la Superbet o cotă de 2.05.

Cotă de 2.55 de la Leverkusen – Dortmund

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, din runda a 12-a din Bundesliga, care va avea loc de la ora 19:30. Este un duel extrem de atractiv între două echipe de Champions League.

De altfel, . ”Farmaciștii” au luat 3 puncte uriașe pe terenul lui Manchester City după un joc de mare clasă, în timp ce ”galben-negrii” au spulberat-o acasă pe Villarreal.

Cele două se află într-o formă excelentă și sunt vecine de clasament în campionatul Germaniei, fiind despărțite de un singur punct, însă de pe BayArena foarte rar se pleacă cu puncte. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist”, pentru că și cota de 2.55 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 522 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.05 pentru pronosticul ”interval goluri Manchester City: 1-2” în meciul Manchester City – Leeds United și o cotă de 2.55 pentru ”1 solist” la Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.22. Numai bună pentru un câștig de 522 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.