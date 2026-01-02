Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Câștig de 352 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Acțiunea din Premier League nu se oprește niciodată, iar meciurile tari din Anglia continuă cu o nouă etapă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,52 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 ianuarie 2026.

Cotă de 1,98 de la Bournemouth – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 ianuarie 2026

Bournemouth – Arsenal este unul dintre duelurile interesante ale acestei etape. Elevii lui Andoni Iraola se află vizibil într-o scădere de formă, iar starul „cireșelor”, Antoine Semenyo, este pe picior de plecare la Manchester City, ceea ce îi poate lua din concentrare înaintea meciului ce ar putea fi ultimul pentru echipa sa.

De partea cealaltă, Arsenal nu vrea să facă niciun pas greșit pe care „cetățenii” ar putea să-l speculeze. În ultima rundă,

Suntem de părere că în acest meci din deplasare, Mikel Arteta își va betona defensiva și va căuta să-i amețească pe adversari prin posesia prelungită, lucru ce ar putea fi fatal pentru aportul ofensiv al jucătorii lui Bournemouth. În această partidă, vom miza pe „NG – Nu înscriu ambele echipe”, pentru o cotă de 1,98 oferită de BETANO.

Cota de 1,78 de la Aston Villa – Nottingham Forest completează biletul zilei de sâmbătă

Șirul victoriilor consecutive ale lui Aston Villa a fost oprit de Arsenal, într-un mod în care nimeni nu s-ar fi așteptat

De partea cealaltă, Nottingham Forest o duce din ce în ce mai rău din punct de vedere al rezultatelor. Dubla câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni are trei înfrângeri consecutive și un singur gol marcat în ultimele trei etape, iar în clasament este prima echipă deasupra liniei de retrogradare. În acest meci, ce se va juca pe „Villa Park”, ne așteptăm la o victorie a formației lui Unai Emery, de aceea vom paria „1 solist” pentru o cotă de 1,78.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1,98 pentru pronosticul „NG – Nu marchează ambele” la Bournemouth – Arsenal și o cotă de 1,78 pentru „1 solist” în meciul Aston Villa – Nottingham Forest, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.52, numai bună pentru un câștig de 352 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.