Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 3 octombrie 2020. Super meciuri pentru un super profit

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 3 octombrie 2020. Cu o cotă totală de 2,65 obținută de la Get’s Bet, biletul zilei de sâmbătă la pariuri vă poate aduce un super câștig de 265 de lei. Trebuie doar să mizați 100 de lei pe cele două super meciuri alese de noi pentru astăzi.

Ca o simplă coincidență, două dintre echipele selectate pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri au pierdut partidele disputate în etapa precedentă cu același scor, 2-5, deși erau mari favorite. Astăzi au șansa să-și spele rușinea, iar pe dorința lor de revanșă vom miza și noi.

Ca să nu mai lungim suspansul, iată și alegerile noastre pentru biletul zilei la pariuri: primul meci selectat este Leeds United – Manchester City (ora 19:30), din etapa a patra a Premier League, în timp ce al doilea este marele derby al etapei a șasea din Liga 1, FCSB – Dinamo, care va începe la ora 21:00.

Cotă de 1,68 pe victoria lui Manchester City cu multe goluri pentru biletul zilei la pariuri

Deși este nou promovată în Premier League, unde s-a reîntors după o absență de 16 ani, Leeds United nu a resimțit deloc șocul revenirii în elita fotbalului englez și are un început de sezon foarte bun. A pierdut greu în prima etapă pe terenul campioanei Liverpool (scor 3-4), dar a câștigat următoarele două partide, pe teren propriu cu Fulham și la Sheffield United, iar acum stă liniștită pe locul 7.

Manchester City a început și ea bine campionatul, victorie cu 3-1 în deplasarea de la Wolverhampton, dar a comis-o în runda imediat următoare pe teren propriu, când a fost umilită de Leicester cu un 5-2 care te lasă fără comentarii. Trupa lui Guardiola nu-și mai permite al doilea pas greșit la rând, pentru că i-ar da posibilitatea lui Liverpool, cu maximum de puncte, să se distanțeze și mai mult, iar atunci deficitul ar fi mult mai greu de recuperat.

8 goluri marcate de Leeds în 3 etape, 5 de Mancester City în două meciuri, iată câteva date elocvente care ne vorbesc despre forța ofensivă de care dau dovadă cele două formații. Și pe care ar trebui să le luăm și noi în calcul pentru acest joc. Totuși, vom miza în plus și pe diferența clară de valoare pe care o are lotul „cetătețenilor”, dar și pe experiența lor mult mai mare, așa că ne vom risca și pe victoria oaspeților. Așadar, vom merge pe varianta „2 solist și peste 2,5 goluri”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,68.

FCSB aduce o cotă de 1,57 pentru biletul zilei la pariuri

Și FCSB se prezintă la marele derby cu Dinamo tot după o înfrângere umilitoare cu 2-5, suferită la Iași, echipa lui Toni Petrea având totuși circumstanțe atenuante, deoarece a folosit o echipă cu multe rezerve, din pricina numeroaselor absențe din lot cauzate de coronavirus. Acum însă situația este schimbată în bine pentru „roș-albaștri”, care pot alinia o echipă mult apropiată de cea standard.

Dinamo, în schimb, continuă cu evoluțiile slabe, deși după victoria de la Mediaș începea să se zărească luminița de la capătul tunelului. S-a stins însă repede, căci a urmat înfrângerea de pe teren propriu cu UTA, iar „câinii” au ajuns din nou acolo unde au stat mai tot play-out-ul sezonului trecut, adică în coada clasamentului. Jocul nu se leagă încă, noile achiziții mai au nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea, dar și cu relațiile cu coechipierii, atacul este ca și inexistent, iată niște repere care ne fac să credem că și în acest sezon calificare în play-off ar fi o utopie.

Chiar dacă la casele de pariuri Dinamo este cotată ca favorită, în opinia noastră FCSB are prima șansă, mai ales că și-a recuperat mare parte dintre jucătorii indisponbili în ultima perioadă. În plus, și statistica este de partea „roș-albaștrilor”, care nu au mai pierdut pe teren propriu în „directele” din campionat de mai bine de 9 ani, timp în care s-au disputat 11 meciuri. Așa că vom merge pe mâna FCSB-ului în „Derby de România” și vom miza, pentru siguranță, pe varianta dublă „1X”, care are o cotă de 1,57 la Get’s Bet.

Cotă totală de 2,65 pentru un posibil câștig de 265 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,57 pentru pronosticul „șansă dublă 1X” la FCSB – Dinamo și o cotă de 1,68 pentru pronosticul „2 solist și peste 2,5 goluri” la Leeds – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,65. Numai bună pentru un câștig de 265 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.