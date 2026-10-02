Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 octombrie 2026. Câștig de peste 350 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

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Liga A, cea de „elită” din UEFA Nations League, propune sâmbătă, 3 octombrie, o serie de meciuri în care sunt implicate nume grele de pe continent. În scenă intră, printre altele, campioana mondială Spania și locul 3 peste ocean, Anglia. Am ales din ofertă, pentru Biletul zilei, 3 meciuri cu cote excelente oferite de Superbet. Câștigul trece de 350 de lei.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 octombrie: Cota 1,85 pe care ne-o pot aduce Kane & co.

Cel mai echilibrat și interesant meci al zilei de sâmbătă se joacă la Rijeka. De la ora 19:00 se întâlnesc două formații care se cunoscu extrem de bine. E vorba de Croația lui Modric și Anglia lui Harry Kane. Britanicii au 3 puncte după două meciuri din grupa de Liga Națiunilor și vor să rămâne aproape de Spania, lider autoritar.

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Pentru acest obiectiv, elevii lui Thomas Tuchel trebuie să repete performanța de la Mondiale. La mijlocul anului, în Texas, Anglia de la un capăt la celălalt al partidei. Pentru meciul de la Rijeka am ales pronosticul „2 solist”. Primim la Superbet o cotă de 1,85.

Am mers pe mâna statisticii înainte de a pune acest meci pe Biletul zilei. Anglia are, în meciurile jucate în deplasare, un bilanț devastator pentru rivalii săi. Între septembrie 2024 și septembrie 2026, britanicii au adunat 8 victorii. Acestora li se mai adaugă cele 4 de la Cupa Mondială din vara acestui an.

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Campioana mondială Spania, așteptată să facă din nou spectacol în Liga Națiunilor

Tot în grupa din care face parte Anglia se joacă, de la ora 21:45, pe Estadio Nuevo Carlos Tartiere din Oviedo, duelul dintre campioana mondială Spania și Cehia, o formație care pare a fi „ciuca bătăilor” în grupa A3 din prima divizie de Nations League. După ce a marcat 3 goluri cu Anglia, pe Wembley, apoi 4 cu Croația la Sevilla, Spania este mare favorită să facă iar spectacol.

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minim 3 goluri. Cota la Superbet este de 1,47. Ultimul pariu de pe bilet vine de la Luzern. Pe Thermoplan Arena, Elveția primește replica Sloveniei. Elevii lui Murat Yakin sunt perfecți în această campanie: 3-0 în Macedonia de Nord și 3-0 în Scoția. Încă un succes înseamnă o cotă de 1,32 pe biletul nostru, la Superbet. Tragem linie și vedem o cotă finală de 3,58.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.