Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 octombrie 2026. Câștig de peste 350 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 octombrie 2026, ne poate aduce un câștig de peste 350 de lei. Am mizat pe trei meciuri din Liga Națiunilor, unde sunt implicate echipe importante.
Adrian Baciu
02.10.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri sambata 3 octombrie 2026 Castig de peste 350 de lei cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 octombrie. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Liga A, cea de „elită” din UEFA Nations League, propune sâmbătă, 3 octombrie, o serie de meciuri în care sunt implicate nume grele de pe continent. În scenă intră, printre altele, campioana mondială Spania și locul 3 peste ocean, Anglia. Am ales din ofertă, pentru Biletul zilei, 3 meciuri cu cote excelente oferite de Superbet. Câștigul trece de 350 de lei.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 3 octombrie: Cota 1,85 pe care ne-o pot aduce Kane & co.

Cel mai echilibrat și interesant meci al zilei de sâmbătă se joacă la Rijeka. De la ora 19:00 se întâlnesc două formații care se cunoscu extrem de bine. E vorba de Croația lui Modric și Anglia lui Harry Kane. Britanicii au 3 puncte după două meciuri din grupa de Liga Națiunilor și vor să rămâne aproape de Spania, lider autoritar.

ADVERTISEMENT

Pentru acest obiectiv, elevii lui Thomas Tuchel trebuie să repete performanța de la Mondiale. La mijlocul anului, în Texas, Anglia a trecut cu 4-2 de Croația, într-un meci pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt al partidei. Pentru meciul de la Rijeka am ales pronosticul „2 solist”. Primim la Superbet o cotă de 1,85.

Am mers pe mâna statisticii înainte de a pune acest meci pe Biletul zilei. Anglia are, în meciurile jucate în deplasare, un bilanț devastator pentru rivalii săi. Între septembrie 2024 și septembrie 2026, britanicii au adunat 8 victorii. Acestora li se mai adaugă cele 4 de la Cupa Mondială din vara acestui an.

ADVERTISEMENT
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce...
Digi24.ro
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe

Campioana mondială Spania, așteptată să facă din nou spectacol în Liga Națiunilor

Tot în grupa din care face parte Anglia se joacă, de la ora 21:45, pe Estadio Nuevo Carlos Tartiere din Oviedo, duelul dintre campioana mondială Spania și Cehia, o formație care pare a fi „ciuca bătăilor” în grupa A3 din prima divizie de Nations League. După ce a marcat 3 goluri cu Anglia, pe Wembley, apoi 4 cu Croația la Sevilla, Spania este mare favorită să facă iar spectacol.

ADVERTISEMENT
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000...
Digisport.ro
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”

De la acest meci așteptăm ca Yamal, Pedri, Olmo & co. să marcheze minim 3 goluri. Cota la Superbet este de 1,47. Ultimul pariu de pe bilet vine de la Luzern. Pe Thermoplan Arena, Elveția primește replica Sloveniei. Elevii lui Murat Yakin sunt perfecți în această campanie: 3-0 în Macedonia de Nord și 3-0 în Scoția. Încă un succes înseamnă o cotă de 1,32 pe biletul nostru, la Superbet. Tragem linie și vedem o cotă finală de 3,58.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei pariuri sâmbătă 3 octombrie - Superbet
Biletul zilei pariuri sâmbătă 3 octombrie – Superbet

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 octombrie 2026. Câștig de 295 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 octombrie 2026. Câștig de 295 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român din istorie: 'Un jucător complet'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!