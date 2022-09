Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 3 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din Italia și Spania pentru un câștig de aproape 300 de lei

Tocmai ce s-au încheiat etapele intermediare programate la mijlocul acestei săptămâni, că week-end-ul vine cu alte super partide, din cele mai puternice campionate. Primul final de săptămână din luna septembrie programează câteva confruntări extrem de interesante, iar noi ne-am îndreptat atenția asupra celor mai spectaculoase meciuri. Pentru biletul zilei de sâmbătă, 3 septembrie 2022, am ales două dueluri din Italia, respectiv din Spania, în care urmărim nu doar spectacolul, ci și în mod special profitul. Unul ok, raportat la șansele de reușită ale pronosticurilor alese. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 2,94 la .

Două derby-uri din Italia și Spania ne pot aduce un câștig de aproape 300 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 3 septembrie 2022, cu o partidă de tradiție din Serie A, dEste vorba dspre „Derby della Madonnina” dintre AC Milan și Inter. Cele două mari rivale se întâlnesc foarte rapid în acest sezon. După ce au luptat umăr la umăr pentru scudetto în stagiunea trecută, cele două formații vor să înceapă cu dreptul și actuala întrecere din Italia. Momentan, grupările din Milano sunt despărțite de doar un punct în ierarhia din Seria A.

ADVERTISEMENT

Cea de-a doua alegere vine din La Liga, acolo unde în această etapă se întâlnesc două dintre forțele Spaniei, Sevilla și Barcelona. Un meci care întotdeauna a stârnit un mare interes în campionatul iberic, indiferent de conjunctura în care se aflau cele două formații. Acum partida le găsește pe cele două combatante în momente mai mult decât diferite.

Cotă de 1,60 pe biletul zilei în „Derby della Madonnina”, Inter – AC Milan

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 3 septembrie 2022, așa cum am zis mai sus, vine de la „Derby della Madonnina”, Inter – AC Milan. Cele două mari rivale ale orașului Milano au avut un start de sezon asemănător. Și se pare că se vor lupta și în acest an pentru scudetto. Și cu siguranță în această luptă vor mai intra și alte rivale, astfel că noul sezon din Seria A se anunță mai mult decât interesant.

ADVERTISEMENT

Trupa antrenată de Simeone Inzaghi are 9 puncte după primele patru etape disputate. Nerazzurrii au șchiopătat deja în actuala stagine. Tot într-un derby, pe Olimpico, contra celor de la Lazio, fosta formație a lui Inzaghi. La fel ca și în sezonul trecut, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a cedat cu 1-3 duelul din capitala Italiei. Un eșec venit mult mai rapid în acest sezon, dar care momentan nu le toarnă plumb în ghete elevilor lui Inzaghi. Inter se află la doar un punct în spatele primelor clasate, AS Roma și Atalanta.

Sezonul acesta e unul al confirmărilor, iar trupa lui Stefano Pioli are multe de demonstrat. Startul în noua stagiune a fost relativ bun, cu două victorii și tot atâtea remize. E drept, punctele pierdute au fost în fața a două formații bune din Serie A, Atalanta și Sassuolo, ambele meciuri fiind jucate departe de San Siro.

ADVERTISEMENT

Se anunță un derby pe măsură. Și la fel de interesant ca oricare din episoadele anterioare din „Derby della Madonnina”. AC Milan va avea avantajul propriului teren, iar fanii rossonero vor da tonul în disputa de sâmbătă seara. Inter nu se va lăsa însă intimidată de presiunea pusă de suporterii rivalei și va aborda meciul la victorie. Ambele defensive au arătat slăbiciuni în acest start de sezon, astfel că ne așteptăm la goluri în ambele porți – GG, la o cotă de 1,60 oferită de către cei de la .

Sevilla – Barcelona, pariu într-o cotă de 1,84 la biletul zilei

Pentru cel de-a doua alegere zburăm în Spania, în Andaluzia mai exact, acolo unde etapa aceasta are loc una din cele mai așteptate partide ale sezonului, Sevilla – Barcelona. Doar că pentru trupa antrenată de Julen Lopetegui acest meci nu vine deloc bine. Andaluzii au avut un start de sezon extrem de modest, cu doar un singur punct acumulat în primele trei partide. Dar mai mult decât atât, jocul Sevillei nu funcționează de fel, iar acest lucru nu a rămas netaxat de fani. Doar două goluri marcate de elevii lui Lopetegui în cele trei partide.

ADVERTISEMENT

Barcelona, în schimb, are cu totul altă față în acest sezon sub comanda lui Xavi. Legenda catalanilor începe un sezon de la zero pe banca grupării blaugrana și are toate șansele de a se bate pentru pentru orice trofeu pus în joc. Sezonul trecut, totul era aproape compromis. În primele trei partide, Barca a călcat o dată strâmb, dar totul e pus pe seama întâmplării. Chiar în prima rundă, 0-0 cu Rayo Vallecano. Pentru că mai apoi catalanii să facă spectacol, 4-1 cu Sociedad și 4-0 cu Valladolid.

ADVERTISEMENT

Meciul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan” se anunță mai mult decât interesant. Sevilla va avea însă o misiune extrem de grea, imposibilă chiar, în condițiile actuale. Rămasă fară cuplul de fundași centrali, andaluzilor le va fi extrem de greu să țină piept atacurilor catalanilor. și le dă deja frisoane apărătorilor Sevillei. În mod normal, la cum stau lucrurile în acest moment, Barcelona nu ar trebui să rateze victoria, care la are o cotă excelentă de 1,84.

Un eventual profit de 194 de lei pentru biletul zilei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 3 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,60 pentru pronosticul ”ambele marchează” în derby-ul Inter – AC Milan și o cotă de 1,84 pentru ”2 solist”, în disputa dintre FC Sevilla și Barcelona, combo care însumează o cotă totală de 2,94. Iar cu o miză de 100 de lei, putem genera un câștig de 294 de lei!

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.