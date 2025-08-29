Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 30 august 2025. Câștig de 425 lei cu fotbal

Premier League continuă cu etapa a treia, iar ziua de sâmbătă oferă iubitorilor fotbalului englez nu mai puțin de 6 partide pe parcursul zilei, 4 dintre ele desfășurându-se simultan de la ora 17:00. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,25 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 30 august 2025.

Cotă de 1,98 de la Manchester United – Burnley pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 30 august 2025

Manchester United are un nou debut dezamăgitor de sezon, după un an complet ratat, în care a terminat pe locul 15 în Premier League și a pierdut finala Europa League împotriva lui Tottenham Hotspur. După un meci pierdut cu Arsenal, pe care totuși l-a dominat, Manchester United a început să arate din ce în ce mai rău.

, iar echipă ce evoluează în a patra divizie din Anglia. De partea cealaltă, nou-promovata Burnley a obținut deja 3 puncte în campionat, iar în cupă s-a calificat mai departe după ce a învins-o pe Derby County.

Având în vedere că „diavolii roșii” au primit gol în fiecare meci din acest debut de sezon, inclusiv de la o echipă din al patrulea eșalon valoric, vom paria pe un „GG – Ambele echipe marchează”, pariu pentru care Betano oferă o cotă de 1,98

Cota de 2,15 de la Leeds United – Newcastle United completează biletul zilei de sâmbătă

Newcastle este o altă echipă ce nu a început foarte bine noul sezon de Premier League, însă a întâlnit adversari redutabili în primele două etape. Formația lui Eddie Howe a remizat 0-0 împotriva lui Aston Villa și a fost învinsă de Liverpool cu 3-2, deși a fost aproape de o surpriză, revenind de la 0-2 în inferioritate numerică.

Leeds, o altă nou-promovată din acest sezon al campionatului Angliei, a avut un debut încrezător, învingând Everton cu 1-0, urmat de un dezastru în fața lui Arsenal, care s-a distrat pe Emirates și a învins cu 5-0. Totodată, Leeds a fost eliminată și din EFL Cup după ce a fost învinsă de divizionara secundă Sheffield Wednesday. Pentru meciul dintre cele două vom paria pe o victorie clară a celor de la Newcastle United: „2 solist” pentru o cotă bună de 2,15 oferită de Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,98 pentru pronosticul „GG” la Manchester United – Burnley și o cotă de 2,15 pentru „2” la meciul Leeds United – Newcastle United, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4,25, numai bună pentru un câștig de 425 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.