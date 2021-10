Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 30 octombrie 2021. Câștig de 330 de lei la Get’s Bet cu meciuri din Premier League și La Liga

Astăzi pariem pe două întâlniri din Premier League și La Liga în care joacă două formații aflate în mare criză. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,30 la şi aşteptăm un profit important.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu Tottenham Hotspur – Manchester United, din etapa a 10-a din Premier League, care va începe la ora 19:30. Este un derby întreu două echipe în criză care caută să revină în Top 4.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este FC Barcelona – Deportivo Alaves, din etapa a 12-a din La Liga, care are startul la ora 22:00. Este prima apariție a catalanilor după demiterea lui Ronald Koeman.

Cotă de 2,20 de la Tottenham – Manchester United pentru biletul zilei

Vecine în clasament și despărțite de un singur punct, Spurs și United își caută gloria de altădată într-un meci în care Ole Gunnar Solskjaer își joacă viitorul pe banca tehnică a lui Manchester, orice eșec putând însemna demiterea sa.

Este clar faptul că starea de spirit nu este cea mai bună la niciuna dintre formații, iar o victorie în derby ar însemna o gură de oxigen. Managerul norvegian a primit un și nu are voie să piardă la Londra.

În aceste condiții este de așteptat ca Manchester United să joace puțin mai atent pe faza defensivă în încercarea de a nu înregistra o nouă umilință. De aceea, am decis mizăm pe pronosticul ”x la pauză”, pentru că și cota de 2,20 oferită de este foarte tentantă.

Golurile de la Barcelona – Alaves aduc o cotă de 1,50

Barcelona are unul dintre cele mai negre starturi de sezon, iar jocul cu Alaves este primul după ce Joan Laporta a decis să-l demită pe antrenorul Ronald Koeman în urma înfrângerilor cu Real Madrid și Rayo Vallecano.

În , jucătorii catalanilor trebuie să îndrepte situația cu ajutorul lui Sergi Barjuan, numit interimar. Însă, pe amp Nou vine Alaves aflată într-o revenire remarcabilă de formă.

Cu o Barcelona rănită și dornică de revanșă în fața propriului public după eșecul din El Clasico și cu Alaves care are două victorii la rând, așteptăm o partidă cu multe goluri în Catalonia. Pentru acest meci am ales varianta ”peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,50.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 330 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la o cotă de 2,20 pentru pronosticul ”x la pauză” în meciul Tottenham Hotspur – Manchester United și o cotă de 1,50 pentru ”peste 2,5 goluri” la FC Barcelona – Deportivo Alaves, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,30. Numai bună pentru un câștig de 330 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.