Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 31 octombrie 2020. Favoritele ne aduc 320 de lei

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 31 octombrie 2020. 320 de lei este câștigul pe care l-am putea obține la sfârșit de săptămână dacă vom alege să mizăm 100 de lei pe biletul zilei la pariuri, bilet ce are la Get’s Bet o cotă totală de 3,10 și un bonus de 3%.

Nu trebuie decât să aveți încredere în noi, pentru că nu v-am dezamăgit nici în această săptămână. Biletele pe care vi le-am oferit miercuri și joi au fost „verzi” fără probleme și v-au băgat în buzunar profituri frumușele.

Pentru astăzi v-am pregătit trei „soliști” din campionatele de top ale Europei și nu trebuie să așteptăm decât să se respecte calculele hârtiei. Chelsea joacă de la ora 17:00 în deplasare cu Burnley, Barcelona de la 22:00 la Alaves, iar PSG tot de la 22:00 pe terenul lui Nantes.

Victoria lui Chelsea aduce o cotă de 1,55 pentru biletul zilei la pariuri

După trei rezultate de egalitate consecutive, Chelsea s-a descătușat la mijlocul săptămânii în deplasarea de la Krasnodar din Liga Campionilor și pare că se apropie ușor-ușor de forma de care are nevoie pentru a se lupta cu succes la un loc în Top 4. Cu doar o victorie în ultimele 5 meciuri din Premier League, trupa lui Frank Lampard este departe de locurile fruntașe, ocupând abia poziția a zecea, și de aceea are nevoie neapărat de o victorie împotriva codașei Burnley dacă nu vrea să piardă contactul cu plutonul fruntaș.

De partea cealaltă, Burnley pare condamnată sigură la retrogradarea în Championship, dacă e să ne ghidăm după cum au stat lucrurile în acest început de sezon. 4 înfrângeri și un egal în 5 etape, doar 3 goluri marcate și 9 primite, iată doar câteva date statistice care ne dezvăluie cu adevărat criza profundă prin care trece formația gazdă. Ca un amănunt interesant, Burnley a pierdut ultimele 3 partide disputate pe teren propriu în toate competițiile și nu a reușit să marcheze nici măcar un gol în aceste confruntări.

Cât privește meciurile directe, avem și aici un avantaj clar de partea lui Chelsea, care a marcat cel puțin două goluri în ultimele 5 dispute, 4 dintre ele reușind să le câștige, iar una terminându-se la egalitate. De aceea, credem că există doar o singură variantă de luat în calcul la acest meci și anume victoria oaspeților. Prin urmare, vom alege pentru biletul zilei la pariuri varianta „2 solist”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,55.

Cotă de 1,44 pentru biletul zilei la pariuri de la Alaves – Barcelona

Surprinzător, înfrângerea suferită pe teren propriu în marele derby cu Real Madrid pare să fi liniștit apele la Barcelona. Pentru că aceasta a fost urmată de demisia președintelui Bartomeu, de victoria obținută la Torino în fața lui Juventus în Liga Campionilor și de marea împăcare dintre megastarul Leo Messi și antrenorul Ronald Koeman. Iar Barcelona de asta avea nevoie în primul rând, de liniște, pentru a putea reîncepe reconstrucția și a obține din nou rezultatele cu care și-a obișnuit fanii.

La 6 puncte în urma eternului rival din Madrid, formația catalană nu mai are voie să facă niciun pas greșit dacă nu vrea să se trezească scoasă din lupta la titlu încă din prima parte a campionatului. Victoria este obligatorie în deplasarea de la Alaves, mai ales că Realul are un meci relativ ușor pe teren propriu împotriva Huescăi și și-ar putea mări avansul. Avantajul Barcelonei este că nici Alaves nu stă foarte bine în campionat, e pe locul 15 în clasament, chiar dacă are același număr de puncte ca al catalanilor, obținute însă dintr-un număr mai mare de jocuri.

În ceea ce privește meciurile directe, Barcelona domină net la acest capitol. Are 8 victorii consecutive, în care a marcat de cel puțin două ori, însă între aceste 8 victorii regăsim și niște scoruri „horror” pentru Alaves, cum ar fi 0-6, 0-5 sau 1-4. Și din acest motiv, ne vedem nevoiți să mizăm și la acest meci tot pe victoria oaspeților, pronosticul „2 solist” aducând de la Get’s Bet o cotă de 1,44 pentru biletul zilei la pariuri.

Închidem biletul zilei cu o cotă de 1,38 de la Nantes – PSG

Ultimul meci ales pentru biletul zilei la pariuri vine din Ligue 1 și le pune în față pe Nantes și PSG. Gazdele au un început prost de sezon, sunt abia pe locul 15 în clasament, în timp ce campioana PSG și-a revenit după startul ezitant și e din nou pe prima poziție, grație și seriei de 6 victorii consecutive obținute în campionat.

PSG e favorita clară a acestui meci, chiar dacă l-a pierdut pentru o perioadă bună de timp pe brazilianul Neymar, accidentat în meciul de Liga Campionilor cu Basaksehir. Lotul parizinielor e plin de vedete de 5 stele, iar o singură absență, fie ea și a lui Neymar, nu poate cântări decisiv, mai ales la un meci din campionatul intern, unde discrepența față de celelalte combatante este uriașă.

Diferența clară de valoare dintre cele două echipe, forma de moment, dar și statistica meciurilor directe (19 victorii PSG în ultimele 20 de confruntări!!!) ne indică un favorit clar și la acest meci. Iar acesta nu poate fi decât PSG. Astfel că vom închide biletul zilei la pariuri cu o cotă de 1,38 oferită de Get’s Bet pentru pronosticul „2 solist”.

Cotă totală de 3,10 și un bonus de 3% pentru un posibil câștig de aproape 320 lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri avem de la Get’s Bet o cotă totală de 3,10 obținută din trei pronosticuri de „2 solist” la meciurile Burnley – Chelsea (1,55), Alaves – Barcelona (1,44) și Nantes – PSG (1,38), la care se adaugă și un bonus de 3%. Avem astfel posibilitatea să câștigăm 320 de lei dacă vom alege să mizăm 100 de lei pe acest bilet.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.