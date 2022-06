Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 4 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Liga Națiunilor și Segunda Division pentru un câștig de peste 660 de lei

Pentru ziua de sâmbătă, 4 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem fără teama că am putea greși. Le-am studiat și noi spunem că merită să le încercați. Vizăm și un profit frumos de peste 660 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un super-meci din noua ediție a Ligii Națiunilor și de duelul pentru accederea în La Liga. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 6,63 la .

Posibil câștig de 660 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de joi 2 iunie cu un meci în care vom urmări la lucru deținătoarea titlului continental, Italia, și Germania, o echipă mereu surprinzătoare și capabilă de rezultate dintre cele mai surprinzătoare, referindu-ne aici strict la diferența de goluri administrată oponenților. Sunt două reprezentative de clasă mondială pe care nu puteam să le ocolim.

Pentru a doua propunere vom merge în Spania. În Gran Canaria e sărbătoare. Las Palmas și Tenerife se duelează pentru un loc în La Liga. Manșa întâi s-a terminat cu victoria gazdelor, așa că pentru retur am putea să avem unele surprize. Deși cifrele ne spun că putem miza pe echipa gazdă. Un lucru este clar, din punctul nostru de vedere. Nu vom vedea foarte multe goluri.

Cotă de 1,87 pe biletul zilei în disputa Italia – Germania

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 4 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Italia și Germania, din Liga Națiunilor. O confruntare pe care în mod normal ar trebui să o vedem într-una dintre fazele superioare ale Campionatului European, sau Cupa Mondială. În fond, cam asta este întâlnirea aceasta, o repetiție pentru asaltul pentru Cupa Mondială.

Italia a fost spulberată recent de Argentina și noi bănuim că nu este momentul prielnic pentru reprezentativa din peninsulă să forțeze foarte, foarte mult. Sigur că la mijloc nu e doar rezultatul final și istoricul întâlnirilor directe, ci și foarte multă patimă și orgolii nenumărate. Însă, după înfrângerea în fața Argentinei suntem tentați să credem că Italia e într-o stare mai puțin competitivă.

Evident că acest lucru contează foarte puțin atunci când vorbim de un duel de asemenea calibru. Italia, chiar și abia coborâtă din avion poate să dea o replică pe măsură oricărui adversar. Dacă ne gândim că este echipa națională care știe mai bine ca oricine să închidă un joc înainte de a începe, e evident că nu putem merge 100% pe mâna germanilor.

În plus, Germania nu a prins careul de ași în precedenta ediție a Ligii Națiunilor și este de așteptat să avem o reacție pe măsura valorii jucătorilor care îmbracă tricoul acestei reprezentative. Dacă ne amintim și faptul că Italia nu a mai câștigat un meci internațional de multă vreme, atunci suntem convinși că opțiunea noastră este cea corectă: ”X2 și peste 1,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,87.

Las Palmas – Tenerife ne aduce o cotă de 3,55 la biletul zilei

Play-off-ul de promovare în La Liga se apropie de final. La sfârșitul acestei săptămâni sunt programate manșele retur din semifinalele barajului, iar meciul la care noi ne-am oprit este Las Palmas – Tenerife. Este un duel al marii insule Gran Canaria, la capătul căruia o singură echipă rămâne în cărți pentru accederea în La Liga.

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatul din prima manșă, dar și pe istoricul întâlnirilor directe dintre cele două formații. Las Palmas și Tenerife continuă practic duelul pe care l-au avut în sezonul regulat în Segunda Division. În tur, Tenerife s-a impus la limită, cumva clasic pentru un astfel de duel local, și nici pentru retur nu visăm la multe reușite.

Mai mult, pentru că de această dată vorbim de o partidă de totul sau nimic, pentru oaspeți, suntem convinși că gazdele vor face tot ce le stă în putere să întoarcă rezultatul. Pentru că nu vrem să forțăm destinul am ales pontul ”1X și sub 1,5 goluri”, care are o cotă de 3,55 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 663 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 4 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,87 pentru pronosticul ”X2 și peste 1,5 goluri” în duelul dintre Italia și Germania și o cotă de 3,55 pentru ”1X și sub 1,5 goluri”, în disputa dintre Las Palmas și Tenerife care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 663 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.