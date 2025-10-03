Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 4 octombrie 2025. Câștig de 502 lei cu meciuri din Premier League, Serie A și Bundesliga

Weekendul fotbalistic este la început, iar oferta de meciuri este, ca de obicei, una vastă, și ar fi păcat să nu profităm și să nu avem un bilet câștigător.

Borussia Dortmund – RB Leipzig. Spectacol garantat în Bundesliga! Cotă 1.38 să ne dezmorțim

Începem biletul cu un meci pe care și bookmakerii îl văd ca fiind spectaculos, în care se vor marca multe goluri. Fotbalul german a obișnuit prin viteza de joc și fazele multe de poartă, care rezultă deseori în multe reușite pe partidă. Așa vedem noi că va fi cazul și la Borussia Dortmund contra celor de la RB Leipzig, meci care va începe la ora 16:30 și care pentru minim 3 goluri înscrise ne aduce o cotă de 1.38 la MaxWin.

Gazdele vin după un succes clar în Champions League, 4-1, cu Athletic Bilbao, însă misiunea nu va fi ușoară. Leipzig este o echipă în reconstrucție, care a transferat însă jucători foarte talentați pentru faza ofensivă și produce pericol constant meci de meci.

Chelsea – Liverpool: duel de gală în Premier League și o cotă de 1.55

Continuăm biletul zilei cu o altă confruntare de top, de data aceasta din Premier League. Fotbalul englez nu mai are nevoie de nicio prezentare, miliardele investite aici se văd, iar echipele sunt blindate cu staruri și astfel știi că dacă te uiți la un meci din Premier League ai șanse foarte bune de a vedea mingea întrând în poartă de mai multe ori.

Asta preconizăm și noi, în duelul dintre Chelsea și Liverpool, care va începe la ora 17:00. , în Liga Campionilor, în timp ce , 0-1, cu Galatasaray. Confruntarea de pe Stamford Bridge se va disputa cu „cuțitele pe masă” și va avea minim 3 goluri înscrise – cota fiind de 1.55 la MaxWin.

Inter – Cremonese. Cristi Chivu va continua seria pozitivă – cotă 1.22

Cristi Chivu și echipa sa, Inter, primesc vizita celor de la Cremonese. O echipă mică din Serie A, care poate să-și pună probleme dacă nu-ți faci temele. Noi le-am făcut însă, așa cum credem că și tehnicianul român a făcut-o, iar un nou succes al lui Inter, după cel din Champions League, 3-0, cu Slavia Praga, o să fie sărbătorit pe Meazza.

Așadar, pentru confruntarea ce are începere la ora 19:00, între Inter și Cremonese, noi mizăm pe o victorie a trupei lui Chivu, cotă 1.22 la MaxWin.

Atalanta – Como. Magia din Italia, adusă de un spaniol – cotă 1.85

Fotbalul italian nu mai este cel din trecut, în care principalul gând al echipelor era să nu primească gol. Grupările din peninsulă s-au adaptat și ele rigorilor, iar acum caută să fie inovative când vine vorba de ofensivă și să producă pericol la poarta adversă.

Acest fapt se datorează și unor antrenori străini – cum este cazul lui Ivan Juric, de la Atalanta, sau al lui Cesc Fabregas, de la Como. Cei doi gândesc ofensiv, iar echipele lor sunt plăcut de urmărit pentru orice privitor neutru. Noi spunem că în meciul care începe la 21:45, dintre Atalanta și Como, se vor înscrie minim 3 goluri – pentru o cotă de 1.85 la MaxWin.

Biletul zilei, cotă totală de 4.82, sâmbătă, 4 octombrie

Să recapitulăm. Biletul zilei pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie, este un combo format din 4 partide: Borussia Dortmund vs RB Leipzig – minim 3 goluri în meci, Chelsea vs Liverpool – minim 3 goluri în meci, Inter vs Cremonese – victorie pentru Inter și Atalanta vs Como – minim 3 goluri în meci.

Aceste selecții combinate ne aduc o cotă totală de 4.82 la MaxWin, iar cu bonusul de 4 la sută, la o miză de 100 de lei o să avem un câștig de 502.08 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.