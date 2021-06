Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 iunie 2021. Mizăm pe goluri pentru un câștig de aproape 400 de lei!

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 5 iunie 2021, îl dedicăm meciurilor din campionatele interne, acolo unde încă se mai joacă. Am ales două înfruntări în care ne așteptăm la goluri multe tocmai pentru că ne pot aduce un câștig de 391 de lei mulțumită unei cote totale de 3,91, oferită de pentru cele două pronosticuri alese de noi.

ADVERTISEMENT

Prima propunere este o întâlnire din cel mai nordic campionat al Europei. Am ales înfruntarea dintre Fram Reykjavik și IF Vestri. Meciul se joacă de la ora 17:00 și contează pentru etapa a 5-a din eșalonul secund al Islandei. Poate părea o alegere ciudată, dar veți vedea că merită.

Cea de a doua propunere vine din Spania, și în acest caz am coborât înspre Segunda Division, Almeria și Girona, două dintre echipele cu pretenții la accederea în La Liga, acolo unde, dacă vor obține promovarea, vor da peste adversari de alt calibru.

Fram Reykjavik – Vestri ne aduce o cotă de 2,25

Primul duel la care ne-am oprit este, așa cum spuneam, cel dintre Fram Reykjavik și IF Vestri. Prima echipă cu siguranță nu este un nume tocmai necunoscut. În fapt, Fram Reykjavik este al treilea cel mai de succes club din Islanda. Ca un amănunt, așa, de culoare, a fost antrenată la un moment dat de Gheorghiță Geolgău, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al României.

ADVERTISEMENT

De ceva vreme, ba chiar de ani buni, echipa nu mai este în prim-planul campionatului din nordul Europei, dar a rămas una dintre cele mai ofensive și mai spectaculoase formații. Nici începutul sezonului în curs nu face excepție de la această regulă. În cele patru partide disputate, trupa din Reykjavik a marcat deja 11 goluri.

Adversara din acest meci, IF Vestri, nu are notorietatea celei din capitala Islandei, dar veți vedea că și în cazul lor vorbim de o medie de goluri impresionantă în acest debut de campionat. Trupa din micuțul orășel Hnífsdalur a marcat 9 goluri și a încasat tot atâtea.

În concluzie vorbim de medii de peste două goluri per meci, și de o parte și de cealaltă ceea ce ne face să mizăm pe un pariu special, dar sigur. Vom miza așadar, cu încredere, pe „2-3 goluri marcate în prima repriză”, pont ce are o cotă foarte bună de 2,25 la .

ADVERTISEMENT

Alemria – Girona ne aduce o cotă de 1,74

Revenind pe meleaguri mai călduroase, facem o oprire în Spania, pentru că acolo se joacă meciurile de baraj pentru promovarea în La Liga. Cel programat sâmbătă, 5 iunie, le va opune pe Almeria și Girona, două formații care până nu demult cochetau cu eșalonul de elită.

În sezonul regulat cele două oponente au terminat pe locurile 4, respectiv 5, ceea ce le dă dreptul să continue să viseze la duelurile cu Lionel Messi și Luka Modric. În prima manșă Girona s-a cam distrat, pe teren propriu, și a obținut un succes (3-0) care în mod normal nu ar avea cum să nu o ajute să facă un pas înainte.

La adăpostul succesului categoric din tur, Girona nu ar trebui să forțeze mai deloc ca să-și asigure prezența în finala barajului de promovare, acolo unde va da cel mai probabil peste Rayo Vallecano. Pe de altă parte, Almeria nu are nimic de pierdut, deci ar trebui să se arunce în atac. Vom miza în acest caz pe o variantă sigură „X2 și sub 4,5 goluri”, care are o cotă de 1,74 la .

391 de lei câștigați cu biletul zilei din 5 iunie

ADVERTISEMENT

În concluzie, cele două dueluri alese de noi, Fram Reykjavik – IF Vestri, respectiv barajul de promovare în La Liga dintre Almeria și Girona, ne aduc o cotă totală de 3,91 la , iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele meciuri ne așteptăm ca predicțiile noastre să se adeverească, iar voi să vă alegeți cu un profit decent.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.