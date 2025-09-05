Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2025. Câștig de 380 de lei cu fotbal

Drumul echipelor naționale către Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii continuă! Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,80 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 5 septembrie 2025.

Cotă de 2,85 de la Irlanda – Ungaria pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 5 septembrie 2025

Irlanda și Ungaria fac parte din grupa F, care este formată din patru echipe. Maghiarii sunt clar favoriți la locul al doilea și pare că doar Portugalia i-ar putea face față.

Irlanda și Armenia par două echipe destul de modeste în fața naționalei Ungariei, care vine la meciurile din preliminarii cu Din acest motiv, suntem de părere că Ungaria nu va avea probleme cu cele două echipe, iar DON.ro oferă o cotă foarte bună pentru victoria maghiarilor. La acest meci vom miza pe selecția „2 solist” pentru o cotă de 2,85.

Cota de 1,33 de la Letonia – Serbia completează biletul zilei de sâmbătă

La fel ca Ungaria, Serbia este favorită la locul 2 în grupa K. Anglia a pus deja 9 puncte în clasament după primele 3 partide și are un golaveraj de 6-0. Sârbii speră, totuși, la rezultate bune în fața britanicilor și să atace prima poziție, însă pentru acest lucru trebuie să meargă din victorie în victorie contra celorlalte contracandidate.

și suntem de părere că nu-și mai permite să piardă puncte, mai ales că naționala din Letonia nu este una de speriat. Pentru această partidă, vom miza pe pariul „2 solist” pentru care DON.ro ne oferă o cotă de 1,33.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2,85 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Irlanda – Ungaria și o cotă de 1,33 pentru „2 solist” la partida dintre Letonia și Serbia, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.80, numai bună pentru un câștig de 380 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.