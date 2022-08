Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 august 2022. Mizăm pe două partide din Premier League și Ligue 1 pentru un câștig de peste 260 de lei

Cele mai importante campionate ale Europei pornesc la drum în acest week-end astfel că pentru ziua de sâmbătă, 6 august 2022 ne facem de cap și alegem dintr-o multitudine de opțiuni care mai de care mai generoase. Noi am ales două ponturi care în mod normal nu ar trebui să ne dea emoții deloc și să ne și aducă ceva bani de cheltuială pentru acest sfârșit de săptămână. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 2,75 la .

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 6 august 2022 cu meciul în care se întâlnesc Everton și Chelsea, două dintre echipele pentru care golul nu este atât de important, pe cât ar trebui, și care pun de cele mai multe ori rezultatul final în prim-plan, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna pe placul fanilor celor două echipe. Este un meci interesant dacă ne gândim cum s-au derulat lucrurile pentru cele două oponente în sezonul trecut.

Pentru a doua propunere mergem în Franța, pentru că și Ligue 1 pornește la drum, iar campioana în exercițiu PSG este una dintre echipele care vor deschide balul în Hexagon. Sigur că adversara, Clermont, este un adversar modest dacă e să ne gândim la constelația de vedete de pe Parc des Princes, dar știm deja că mingea e rotundă, deci avem de unde alege.

Cotă de 1,53 pe biletul zilei în disputa Everton – Chelsea

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 6 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Everton și Chelsea, două echipe cu orgoliul rănit din mai multe puncte de vedere. În primul rând trebuie să ne gândim la parcursul aproape de colaps al ”caramelelor”. Sezonul trecut Everton a fost aproape de retrogradare, și nici în acest campionat, probabil, nu vor emite pretenții mai mari.

De partea cealaltă, Chelsea, a încheiat precedenta ediție a celei mai importante competiții interne din Anglia abia pe locul 3, în condițiile în care era deținătoarea Ligii Campionilor. Albaștrii, însă, au alternat evoluțiile foarte bune, cu unele lamentabile, ceea ce a făcut ca la final trupa de pe Stamford Bridge să se mulțumească cu medaliile de bronz.

Un aspect important din punct de vedere statistic, dar pe care noi îl vom ignora de această dată, este acela că în ultimele confruntări directe între cele două s-au marcat mai mult de două goluri. Fiind început de sezon, și pentru că cei de la Everton cu siguranță nu mai vor să repete ceea ce s-a întâmplat în campionatul trecut, noi vom miza pe un număr mai mic de reușite.

Sigur că Chelsea pornește favorită și nu îi vom minimaliza acest statut, ba chiar am merge pe victoria lor, dacă nu am avea motive întemeiate, așa cum spuneam mai sus, să credem că gazdele nu vor face figurație pe teren, și chiar dacă nu vor fi vioara întâi, vor încerca să limiteze proporțiile dezastrului. Vom miza pe puține goluri și chiar avem motive să credem că așa va fi. Opțiunea noastră este: ”X2 și sub 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,53.

Cleromont – PSG ne aduce o cotă de 2,75 la biletul zilei

Mergem în Franța pentru a doua propunere, la confruntarea dintre Clermont și campioana în exercițiu PSG. În acest caz situația este ceva mai simplă, chiar dacă opțiunile de pariere sunt multiple. Este de prisos să punem la îndoială succesul celor de la PSG și vom încerca să și argumentăm acest lucru pentru ca voi să mergeți cu încredere pe alegerea noastră.

Parizienii nu au adversar în Ligue 1, chiar dacă în urmă cu două sezoane au pierdut titlul. A fost o întâmplare care nu se va repeta prea curând, suntem convinși. De cealaltă parte Clermont a avut mari emoții în stagiunea precedentă în ceea ce privește retrogradarea, încheind campionatul pe primul loc deasupra liniei roșii, și cu un final de sezon în care rezultatele indirecte au ajutat-o.

La PSG a avenit un antrenor nou, iar tripleta Mbappe – Neymar – Messi ar trebui să-și arate încă o dată eficiența, iar meciul acesta este oportunitatea perfectă pentru un început furibund. În consecință, vom miza cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”PSG va înscrie peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,75 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 262 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 6 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,53 pentru pronosticul ”X2 și sub 2,5 goluri” în duelul dintre Everton și Chelsea și o cotă de 2,75 pentru ”oaspeții înscriu peste 2,5 goluri”, în disputa dintre Clermont și PSG, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 262 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.