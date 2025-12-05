Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Câștig de 397 lei cu două meciuri de fotbal din Germania

ADVERTISEMENT

A venit din noul weekendul și e plin cu meciuri tari din campionatele Europei. Pentru biletul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, de la Betano, am pregătit o selecție de două partide din Bundesliga. Acesta ne pot aduce un profit consistent de „Moș Nicolae”.

Derby în Bundesliga! Cotă de 1,86 la Stuttgart – Bayern Munchen

Meciul din etapa a 13-a a Bundesligii dintre VfB Stuttgart și Bayern Munchen este programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 16:30. Cele două se vor reîntâlni după ce, în august, au disputat finala Supercupei Germaniei. Atunci, bavarezii s-au impus la limită, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

Înaintea acestui duel, șvabii sunt pe locul 6, cu 22 de puncte, dar nu au mai câștigat de două etape. De cealaltă parte, . E lider în Bundesliga, cu 34 de puncte și nu a pierdut deocamdată niciun meci. are cel mai bun atac și cea mai bună apărare, golaveraj 44-9. Ce cealaltă parte, Stuttgart a marcat 21 de goluri și a primit 17.

Șase din ultimele zece confruntări directe au fost foarte spectaculoase, cu minim patru goluri marcate. De aceea, la acest derby vom miza pe varianta „peste 3,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,85.

ADVERTISEMENT

Golurile în Leipzig – Frankfurt aduc o cotă de 2,15 la biletul zilei

Un alt derby din campionatul german este cel dintre RB Leipzig și Eintracht Frankfurt. Partida va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 19:30. Înaintea etapei cu numărul 13, gazdele sunt pe locul 2, cu 26 de puncte și golaveraj 22-13.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte Frankfurt vrea să intre în top 6. Este pe lcoul 7, cu 21 de puncte și golaveraj 28-23. Ne așteptăm și aici la o confruntare spectaculoase, cu multe goluri, de aceea vom alele același pronostic, „peste 3,5 goluri”, care la Betano are cota 2,15.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,85 pentru selecția „peste 3,5 goluri” în duelul Stuttgart – Bayern Munchen și o cotă de 2,15 pentru pronosticul „peste 3,5 goluri” la meciul Leipzig – Frankfurt. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni urcă la o cotă totală de aproximativ 3,97, perfectă pentru un câștig de 397 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.