Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 iunie 2026. Câștig de 467 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 iunie 2026, poate aduce un câștig de 467 lei cu ajutorul a două meciuri amicale de fotbal ale echipelor naționale.
Traian Terzian
05.06.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 6 iunie 2026 Castig de 467 de lei cu fotbal
Câștig excelent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 iunie 2026. Sursă foto: SPORT PICTURES
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Astăzi pariem pe două întâlniri amicale, în care se fac ultimele retușuri înainte de Cupa Mondială sau pentru jocurile din toamnă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.67 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 iunie 2026.

Cotă de 2.12 de la România – Țara Galilor pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 iunie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul România – Țara Galilor, programat de la ora 20:45. Este primul joc pe teren propriu al ”tricolorilor” după revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică.

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După remiza de la debutul din Georgia, în care a avut parte și de critici pentru alegerile făcute, ”Regele” va dori să-i vadă la lucru și pe ceilalți jucători. Însă, în același timp vizează și o victorie în fața propriilor suporteri.

Galezii vin după o remiză smulsă la ultima fază în amicalul cu Ghana și sunt departe de a mai fi formația frumoasă de acum 10 ani care făcea semifinală la EURO. La acest meci vom miza pe varianta ”PsF 1”, care are la DON.RO o cotă de 2.12.

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Golurile de la Anglia – Noua Zeelandă aduc o cotă de 2.20

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Anglia – Noua Zeelandă, care va avea loc de la ora 23:00. Cele două formații au ajuns deja în SUA pentru Cupa Mondială și și-au stabilit acest amical pe Raymond James Stadium din Tampa.

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După ce a fost criticat vehement în Insulă pentru faptul că a lăsat în afara lotului o pleiadă de jucători valoroși, printre care și Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel și-a luat cei 26 de băieți și a început pregătirea.

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Visul suprem este câștigarea titlului mondial după 60 de ani, iar totul începe de la acest amical în care selecționerul își dorește ca jucătorii să intre în ritm de competiție. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.20 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 467 de lei

Biletul zilei pariuri sâmbătă 6 iunie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.12 pentru pronosticul ”PsF 1” în meciul România – Țara Galilor și o cotă de 2.20 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Anglia – Noua Zeelandă, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.67. Numai bună pentru un câștig de 467 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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