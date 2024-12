Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 7 decembrie 2024. Câștig de 426 de lei cu fotbal

În biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 decembrie 2024, pariem pe două întâlniri din LaLiga în care se anunță jocuri strânse. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,27 la Unibet și așteptăm un profit considerabil.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 7 decembrie 2024 începe cu Real Betis – FC Barcelona, cotă 2,48

, iar în runda cu numărul 16 o va întâlni pe Real Betis, ocupanta locului 1o. Catalanii sunt în luptă strânsă cu rivala Real Madrid pentru titlu în acest sezon.

Așadar, elevii lui Hansi Flick dau maximul la fiecare meci pentru a marca cât mai mult și pentru a obține cele trei puncte. În această ediție a campionatului spaniol, Barcelona are cele mai multe goluri marcate, 48. Cu aproape 20 mai multe decât rivala din Madrid.

Fiind cea mai în formă echipă din LaLiga pe plan ofensiv, FC Barcelona ar putea marca din nou o găleată de goluri în duelul cu Real Betis. Astfel că pentru acest meci am ale pronosticul “peste 2,5 goluri marcate Barcelona” care ne aduce o cotă de 2,48 la Unibet.

Închidem biletul cu Girona – Real Madrid, cotă 1,72

Girona, marea surpriză din sezonul trecut, va primi în etapa 16. Madrilenii au un meci mai puțin și sunt la 4 puncte de liderul FC Barcelona. În schimb, formația antrenată de Michel se află pe locul 8, la 11 puncte de madrileni.

Elevii lui Carlo Ancelotti vin după o înfrângere în această rundă suferită cu Athletic Bilbao, scor 2-1. De partea cealaltă, Girona a făcut un egal cu Villareal și a pierdut la penalty-uri în Cupa Regelui cu UD Logrones.

Real Madrid are în plan să termine pe primul loc în LaLiga înaintea noului an. Așadar, Ancelotti își va motiva jucătorii pentru a scoate maximul din ultimele 3 dueluri din acest an în campionat. Cu toate astea, la acest meci vom merge pe variata “2 solist” care ne va aduce o cotă de 1,72 la Unibet.

Biletul zilei la pariuri ne poate aduce un posibil câștig de 426 de lei

Astfel, pentru biletul zilei de sâmbătă, 7 decembrie, la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 2,48 pentru pronosticul “peste 2,5 goluri marcate Barcelona” în meciul catalanilor cu Real Betis în deplasare. Și o cotă de 1,72 la Girona – Real Madrid pentru “2 solist”. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 4,27. Numai bună pentru un câștig exact de 426,56 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.