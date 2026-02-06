Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 7 februarie 2026. Câștig de 320 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 februarie 2026, poate aduce un câștig de 320 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
Ciprian Păvăleanu
06.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 7 februarie 2026 Castig de 320 de lei cu fotbal
Biletul zilei de sâmbătă este realizat pe baza a două meciuri de fotbal din La Liga și Serie A. Foto: hepta.ro
Dacă e sâmbătă, înseamnă că avem fotbal! Cele mai tari campionate ale Europei își desfășoară etapele, iar noi mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,20 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 februarie 2026.

Cotă de 1,95 de la Genoa – Napoli pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 februarie 2026

Genoa lui Dan Șucu are un test extrem de dificil în acest weekend. „Grifonii” se află pe o pantă ascendentă din punct de vedere al formei sportive, în timp ce Napoli încearcă să tragă tare pentru ca distanță față de Inter să nu se mărească și mai tare decât este deja.

Totuși, echipa antrenată de De Rossi va avea în față campioana en titre, care încă mai speră că se poate lupta cu Interul lui Cristi Chivu pentru Scudetto, deși diferența este deja foarte mare și pare că lupta pentru titlul de campioană se va da la Milano.

Cu toate că Genoa a pierdut doar un meci din ultimele șase, chiar și acela la limită, pentru această partidă vom miza pe victoria solistă a formației lui Antonio Conte: „2 solist”, pentru o cotă de 1,95 oferită de NetBet.

Cota de 1,64 de la Barcelona – Mallorca completează biletul zilei de sâmbătă

În La Liga, Barcelona întâlnește Mallorca pe teren propriu, iar fanii catalani se așteaptă la spectacol, așa cum a fost și în meciul tur. În ultima partidă dintre cele două, care a avut loc chiar în prima etapă, formația lui Hansi Flick a dominat autoritar și a câștigat clar cu 3-0.

În acest punct al competiției, când avem la îndemână câteva statistici, putem observa cu ușurință că cea mai bună ofensivă din campionat va întâlni una dintre cele mai slabe defensive. Catalanii au înscris deja 60 de goluri în 22 de etape, iar Mallorca a primit nu mai puțin de 34, fiind depășită doar de trei formații: Sevilla, Valencia și Girona.

Pentru acest meci, vom miza pe un meci cu foarte multe goluri, iar selecția pe care vom paria este „Peste 3,5 goluri în meci”, pentru o cotă de 1,64 oferită de cei de la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,95  pentru pronosticul „2 solist” la Genoa – Napoli și o cotă de 1,64 pentru „Peste 3,5 goluri” în meciul FC Barcelona – Mallorca, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.20, numai bună pentru un câștig de 320 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

