Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 7 martie 2026. Câștig de 424 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026, poate aduce un câștig de 424 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și Serie A.
Traian Terzian
06.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 7 martie 2026 Castig de 424 de lei cu fotbal
Câștig superb cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Germaniei și Italiei, în care evoluează echipe cu pretenții de cupe europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.24 la NetBet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026.

Cotă de 2.34 de la Mainz – Stuttgart pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul FSV Mainz – VfB Stuttgart, din etapa a 25-a din Bundesliga, programat de la ora 16:30. Este un duel extrem de interesant între două echipe cu obiective total diferite.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au nevoie de puncte în lupta pentru Top 4 care asigură locul în ediția următoare a Champions League, însă, în același timp, sunt cu gândul la duelul de la mijlocul săptămânii viitoare cu FC Porto din optimile de Europa League.

De partea cealaltă, gazdele trag tare pentru evitarea retrogradării și orice punct este esențial într-o astfel de situație delicată. În aceste condiții, am ales pronosticul ”rezultat prima repriză: x”, pentru că și cota de 2.34 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

Golurile de la Atalanta – Udinese aduc o cotă de 1.81

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Atalanta Bergamo – Udinese, din runda a 28-a din Serie A, care va avea loc de la ora 19:00. Cele două formații au un sezon bun și este de așteptat să avem parte de un joc de calitate.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

Trupa lui Raffaele Paladino este deocamdată în afara locurilor europene, însă în acest moment pare că toate grijile bergamascilor se îndreaptă mai mult către duelul cu Bayern Munchen din optimile Champions League.

Tocmai de acest lucru vor să profite friulanii, o echipă extrem de periculoasă și care nu are niciun fel de presiune aflându-se fără griji la mijlocul clasamentului. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 1.81.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 424 de lei

Biletul zilei pariuri sâmbătă 7 martie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.34 pentru pronosticul ”rezultat prima repriză: x” în meciul FSV Mainz – VfB Stuttgart și o cotă de 1.81 pentru ”ambele marchează: da” la Atalanta Bergamo – Udinese, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.24. Numai bună pentru un câștig de 424 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 6 martie 2026. Câștig de 505 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 6 martie 2026. Câștig de 505 lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga. Cotă de 5.37 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga. Cotă de 5.37 de la Superbet cu meciuri din etapa 30
Biletul zilei la pariuri, joi, 5 martie 2026. Câștig de 415 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 5 martie 2026. Câștig de 415 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ilie Dumitrescu l-a dat de gol! Cu cine se sfătuia Anghel Iordănescu când...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu l-a dat de gol! Cu cine se sfătuia Anghel Iordănescu când făcea primul 11 al României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!