Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 7 martie 2026. Câștig de 424 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Germaniei și Italiei, în care evoluează echipe cu pretenții de cupe europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.24 la NetBet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026.

Cotă de 2.34 de la Mainz – Stuttgart pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 martie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul FSV Mainz – VfB Stuttgart, din etapa a 25-a din Bundesliga, programat de la ora 16:30. Este un duel extrem de interesant între două echipe cu obiective total diferite.

Oaspeții au nevoie de puncte în lupta pentru Top 4 care asigură locul în ediția următoare a Champions League, însă, în același timp, sunt cu gândul la duelul de la mijlocul săptămânii viitoare cu FC Porto din .

De partea cealaltă, gazdele trag tare pentru evitarea retrogradării și orice punct este esențial într-o astfel de situație delicată. În aceste condiții, am ales pronosticul ”rezultat prima repriză: x”, pentru că și cota de 2.34 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Golurile de la Atalanta – Udinese aduc o cotă de 1.81

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Atalanta Bergamo – Udinese, din runda a 28-a din Serie A, care va avea loc de la ora 19:00. Cele două formații au un sezon bun și este de așteptat să avem parte de un joc de calitate.

Trupa lui Raffaele Paladino este deocamdată în afara locurilor europene, însă în acest moment pare că toate grijile bergamascilor se îndreaptă mai mult către duelul cu Bayern Munchen din .

Tocmai de acest lucru vor să profite friulanii, o echipă extrem de periculoasă și care nu are niciun fel de presiune aflându-se fără griji la mijlocul clasamentului. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 1.81.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 424 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.34 pentru pronosticul ”rezultat prima repriză: x” în meciul FSV Mainz – VfB Stuttgart și o cotă de 1.81 pentru ”ambele marchează: da” la Atalanta Bergamo – Udinese, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.24. Numai bună pentru un câștig de 424 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.