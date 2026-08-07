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Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 august 2026. Trei meciuri din Germania, Belgia și Austria ne aduc un câștig de 506 lei

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 8 august 2026, adună trei meciuri din Germania, Belgia și Austria. Aceste confruntări ne pot aduce un câștig de 506 lei.
Adrian Baciu
07.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri sambata 8 august 2026 Trei meciuri din Germania Belgia si Austria ne aduc un castig de 506 lei
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 august 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Weekendul 8 – 9 august aduce mai multe partide extrem de interesante și de atractive pentru pariori. Tot mai multe campionate încep pe continent, iar ofertele sunt, automat, din ce în ce mai numeroase. Din oferta Maxbet am ales să mizăm pe trei meciuri din Germania, Belgia și Austria pentru un câștig de 506 lei.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 august 2026: un „GG” din prima ligă a Belgiei ne aduce o cotă de 1,79

Prima etapă a Jupiler Pro-League, prima ligă a Belgiei, continuă sâmbătă, 8 august, cu mai multe partide extrem de interesante. Din oferta celor de la Maxbet am ales duelul dintre fosta echipă a lui Mircea Rednic, Standard Liege, și Cercle Brugge. Meciul, programat pe Maurice Dufrasnestadion, nu are o favorită extrem de clară. Gazdele primesc o cotă de 2,38, iar oaspeții de 2,95.

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Pentru acest meci am decis să mizăm pe faptul că ambele echipele vor reuși să înscrie. Dorința revenirii în iarbă a jucătorilor, după meciurile de pregătire, e mare. Astfel, un „GG” ne poate aduce o cotă de 1,79. În trei din ultimele cinci întâlnire directe dintre cele două formații am avut goluri marcate de ambele echipe.

Mizăm pe meciuri din Austria și Germania pentru cote excelente

Al doilea meci de pe Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 8 august 2026, vine din prima ligă a Austriei. În etapa a 2-a, Hartberg primește vizita celor de la Sturm Graz. De la acest meci am decis să alegem un pronostic pe care ni-l recomandă istoria: „GG”. În 8 din ultimele 9 meciuri directe jucate pe terenul gazdelor de sâmbătă, am avut goluri marcate de ambele formații. Cota la Maxbet este de 1,75 și nu putea fi ratată.

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Din Austria „coborâm” în liga inferioară din Germania. Găsim aici un meci al unei foste campioane a Bundesligii, Wolfsburg, care a retrogradat la finele sezonului trecut. Echipa de pe Volkswagen Arena întâlnește o altă formație de tradiție a Germaniei. E vorba de 1. FC Kaiserslautern, trupă cu 4 titluri de campioană în palmares. Pentru meciul de sâmbătă, care începe la ora 21:30 am ales să mizăm pe gazde. Cota oferită de Maxbet este de 1,60. Pe cele trei meciuri de mai sus avem, așadar, o cotă finală de 5,06.

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Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 august 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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