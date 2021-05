Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 mai 2021. Meciurile din Premier League și La Liga ne aduc peste 350 de lei!

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 8 mai, ne poate aduce un câștig de 351 de lei mulțumită unei cote totale de 3,51 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din Premier League și La Liga în care trei dintre cele patru oponente își joacă ”viitorul”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru început vă propunem un pronostic din Premier League. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre Leeds și Tottenham Hotspur, două dintre echipele ofensive ale Angliei. Gazdele, scăpate demult de grijile retrogradării joacă pentru mândrie, în vreme ce pentru Spurs meciul poate fi crucial în ceea ce privește prezența în cupele europene.

Cea de a doua selecție aduce față în față două dintre echipele aflate în luptă directă pentru trofeul de campioană a Spaniei. Barcelona și Atletico Madrid este cel mai așteptat meci al zilei de sâmbătă, din cadrul etapei a 35-a. În funcție de rezultatul final am putea asista la o schimbare de lider în campionatul ”stelelor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leeds și Tottenham ne aduc o cotă de 1,95

Întâlnirile dintre Leeds și Tottenham au fost în ultimii 20 de ani, atât cât s-au întâlnit la nivelul primei ligi, extrem de interesante și atractive din punct de vedere al spectacolului sportiv. Gazdele au lipsit o bucată importantă de timp din Premier League, dar de la revenirea în eșalonul de elită au arătat că sunt o echipă capabilă să facă față rigorilor celui mai puternic campionat de fotbal al lumii.

VEZI AICI PONTURILE CU CARE POȚI DA LOVITURA LA PARIURI

ADVERTISEMENT

În meciul tur, disputat la Londra, Spurs s-a impus fără probleme, scor 3-0, dar de atunci s-au întâmplat multe lucruri. Între altele, Tottenham a rămas fără Jose Mourinho, demis recent din cauza rezultatelor dezastruoase. Schimbarea antrenorului pare să fi dat un nou impuls de adrenalină grupării din nordul Londrei care are două victorii consecutive cu interimarul Ryan Mason la timonă: 2-1 cu Southampton și 4-0 cu Sheffield United.

Așadar vorbim de o medie de 3 goluri per meci pentru Spurs, sub comanda lui Mason. Însă, Leeds este o echipă care nu cedează fără luptă nicio confruntare și ne așteptăm ca și întâlnirea cu Tottenham să fie dificilă și de o parte, și de cealaltă, cu un plus, totuși, pentru londonezi care își joacă sezonul în aceste ultime etape de Premier League. Vom miza așadar pe varianta „X2 și peste 2,5 goluri”, pont ce are o cotă foarte bună de 1,95 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barcelona – Atletico Madrid ne aduce o cotă de 1,80

Și campionatul Spaniei se apropie de sfârșit și lupta pentru supremație este mai încinsă ca niciodată în ultimii ani. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid și poate chiar Sevilla sunt încă în cărți pentru trofeul suprem, cu patru etape rămase de disputat din sezonul în curs. Așteptând și celălalt cap de afiș al etapei, Real Madrid – Sevilla, de duminică, vom miza, sâmbătă, pe înfruntarea dintre Barcelona și Atletico.

În ultima lună ambele echipe au arătat o stare de oboseală, firească dacă este să ne luăm după numărul mare de meciuri disputate în acest sezon. În ultimele 6 etape Barca a pierdut derby-ul cu Real Madrid, în deplasare, și în fața Granadei, acasă, ambele cu același scor 1-2. În același interval, Atletico a pierdut la Sevilla și la Bilbao și a remizat, tot în deplasare cu Betis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În acest moment diferența dintre cele două rivale este de doar două puncte în favoarea trupei lui Cholo Simeone ceea ce înseamnă că un eșec pe Camp Nou va duce automat la schimbarea liderului în La Liga, cel puțin până duminică, după meciul Real Madrid – Sevilla. Mizăm așadar, în Barcelona – Atletico, pe „ambele marchează”, care are o cotă de 1,80 la Get’s Bet.

351 de lei câștigați cu biletul zilei din 8 mai

ADVERTISEMENT

În concluzie, cele două dueluri din Premier League, respectiv din La Liga ne aduc o cotă totală de 3,51 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele meciuri ne așteptăm la evoluții ofensive, cu reușite din partea tuturor echipelor implicate.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.