Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Câștig de 626 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania

Spectacolul fotbalistic nu se oprește și este prezent ca de obicei în weekend, iar noi căutăm să profităm de asta și să facem bani împreună.

Show pe Arena Națională, la Dinamo – Csikszereda? Cotă de 1,65 pentru goluri multe

Dinamo urmează să înceapă returul contra celor de la Csikszereda, cu care au remizat, 2-2, în tur, meci dominat categoric de echipa bucureșteană, care a revenit de la 0-2. Totuși, nu au fost inspirați în fața porții și au ratat multe ocazii de a înscrie, iar astfel nou-promovata a reușit să termine la egalitate cu trupa bucureșteană, în ciuda dominării categorice a acestora.

Acum noi mizăm din nou pe un meci deschis între cele două formații, în care se vor marca goluri. Astfel, propunem pronosticul de minim 3 goluri înscrise în meci, pentru o cotă de 1,65 oferită de cei de la Maxwin.

Derby în Premier League, între Tottenham și Manchester United. Cotă 1,70 pentru spectacol pe teren

Meciurile din Anglia sunt de cel mai înalt nivel, iar calitatea jucătorilor este senzațională, ceea ce face, de multe ori, ca partidele să aibă multe goluri înscrise. Urmează un derby între Tottenham și Manchester United, confruntare pe care noi o vedem a fi una plină de suspans, jucată de la egal la egal de două formații care visează la top 4 și la un loc de Champions League pentru stagiunea viitoare.

Londonezii vin după un succes clar, 4-0, cu Copenhaga, și vor să o bată și pe trupa lui Amorim, care este la rândul ei într-un reviriment de formă. Noi mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci, pentru o cotă de 1.70 oferită la Maxwin.

Bundesliga ne promite goluri multe. Hamburg – Dortmund și Hoffenheim – Leipzig, meciurile pe care mizăm

rămâne cel mai frumos pentru pariori, deoarece multe dintre meciuri se termină cu multe goluri înscrise. Urmează să avem confruntarea dintre Hamburg și Dortmund, una la care noi spunem că se vor da minim 3 goluri, pentru o cotă de 1,52, oferită de Maxwin.

De asemenea, mizăm pe minim 3 goluri și la partida dintre Hoffenheim și Leipzig, la o cotă de 1,40 oferită de Maxwin. Astfel, cu toate cele 4 partide combinate pe atingem o cotă totală de 5,96, care cu o miză de 100 de lei ne oferă un câștig de 626 de lei la Maxwin.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.