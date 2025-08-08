Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 9 august 2025. Câștig de 422 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima etapă a campionatului Olandei, în care joacă două dintre marile favorite la titlu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.22 la Superbet și așteptăm un profit splendid cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 august 2025.

Cotă de 1.82 de la Feyenoord Rotterdam – NAC Breda pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 august 2025

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Feyenoord Rotterdam – NAC Breda, care va avea loc de la ora 19:45. Gazdele nici nu concep să nu înceapă sezonul intern cu o victorie și speră ca în acest an să țină pasul cu rivalele PSV și Ajax.

Trupa lui Robin van Persie este mare favorită în jocul de pe teren propriu și vrea să dubleze succesul fantastic obținut în Champions League, când .

De partea cealaltă, oaspeții, care s-au salvat in extremis de la retrogradare, vor veni la Rotterdam să închidă culoarele spre propria poartă. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 1-3”, care are la Superbet o cotă de 1.82.

Golurile de la PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam aduc o cotă de 2.32

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam, programată de la ora 22:00. Campioana en-titre are parte de un start lejer în noua stagiune.

După ce a câștigat Supercupa Olandei, antrenorul Peter Sylvester a cerut întăriri pentru a se bate cu șanse la îndeplinirea obiectivelor, iar .

Sparta este o formație de mijlocul clasamentului în Eredivisie, care mai degrabă este cu gândul la evitarea retrogradării decât să forțeze cupele europene. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 3-4”, pentru că și cota de 2.32 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 422 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.82 pentru pronosticul ”interval goluri: 1-3” în meciul Feyenoord Rotterdam – NAC Breda și o cotă de 2.32 pentru ”interval goluri: 3-4” la PSV Eindhoven – Sparta Rotterdam, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.22. Numai bună pentru un câștig de 422 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.